مدبولي: صندوق النقد يتوقع تحسن النمو الاقتصادي المصري خلال عام 2026

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشهد مشاركة وفد مصري رفيع المستوى يضم محافظ البنك المركزي وعددًا من وزراء المجموعة الاقتصادية،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



وأوضح أن الوفد يتواجد حاليًا في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يجري سلسلة من اللقاءات والمباحثات المثمرة مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم برامج الإصلاح والتنمية في مصر .

تقرير صندوق النقد: مؤشرات إيجابية وتوقعات بتحسن النمو في 2026

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء ،عقب اجتماع مجلس الوزراء، أشار مدبولي إلى أن الأجواء إيجابية وتسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير تضمن إشادة واضحة بأداء الاقتصاد المصري.

وأضاف أن التقرير توقع تحسن معدلات النمو للاقتصاد المصري خلال عام 2026، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في السياسات الاقتصادية والإصلاحية التي تنتهجها الدولة.



استمرار خطط الإصلاح والتنمية لتحقيق نمو مستدام

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الإصلاحية والتنموية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ينعكس أثره المباشر على حياة المواطنين.

وأشار إلى أن البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي يخضع حاليًا للمراجعة والنقاش مع صندوق النقد الدولي، في ضوء ما تحقق من تقدم ملموس في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.

