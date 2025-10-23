طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم

طرحت المنتجة آلاء لاشين البوستر الرسمي لفيلمها الجديد "قصر الباشا"، المقرر عرضه يوم 5 نوفمبر 2025 في دور العرض السينمائية، ويأتي هذا الإعلان بعد أن طرحت الشركة البرومو التشويقي للفيلم، الذي جذب انتباه الجمهور بمشاهد مثيرة ومليئة بالغموض والتشويق، ما يزيد من حدة الترقب لمشاهدة العمل بالكامل، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل فيلم "قصر الباشا"

الفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم المعروفين على الساحة الفنية، منهم:

أحمد حاتم

حسين فهمي

مايان السيد

صدقي صخر

حمزة العيلي

نبيل عيسى

أحمد فهيم

محمد القس

وسمية رضا التي تشارك لأول مرة في السينما المصرية

كما تقدّم الشركة الفنان الشاب هيثم زيدان ضمن الأبطال، وتراهن على أن يكون إضافة قوية للعمل، مع توقعات بأن يحقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي تشويقي، حيث تقع جريمة قتل غامضة داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح المجال لسلسلة من التحقيقات والأحداث المثيرة التي تجمع بين الغموض والتشويق. وتعد هذه التجربة السينمائية محاولة جديدة لتقديم فيلم يجمع بين الغموض والإثارة ضمن أجواء اجتماعية مليئة بالتشويق.

قصة الفيلم والشخصيات

تدور أحداث الفيلم حول شخصية أحمد حاتم، الذي يلعب دور كاتب روايات بوليسية، ويجد نفسه متورطًا في سلسلة من الأحداث الغامضة بعد وقوع جريمة قتل داخل الفندق الذي يتردد عليه.

الفيلم من انتاج شركة AH Media Production، ويذكر أن المنتجة آلاء لاشين انتهت مؤخرًا من تصوير الفيلم بالكامل، وتستعد لطرحه في دور العرض السينمائية. وتعتبر تجربة فيلم "قصر الباشا" خطوة جديدة لها في مجال الإنتاج السينمائي، حيث تجمع بين عناصر الغموض والتشويق في إطار اجتماعي متماسك، كما تسعى لتقديم أعمال سينمائية قوية تستقطب الجمهور المصري والعربي على حد سواء.

