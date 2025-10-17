فيدرا توضح موقفها من مقاطعة منتجات الكيان الصهيوني

علّقت الفنانة فيدرا على الانتقادات الأخيرة الموجهة إليها بسبب دعمها حملة مقاطعة المنتجات التابعة أو الداعمة للكيان الصهيوني، مؤكدة أنها تتبنى هذا الموقف عن قناعة شخصية، وأنه جزء من أسلوب حياتها اليومي، ويرصد الموجز التفاصيل.

موقف فيدرا من المقاطعة

ذكرت فيدرا في منشور عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»:

"أنا بطلت أشتري أي حاجة من أي دولة بتدعم الكيان. كل هدومي وكل اللي باستخدمه سواء مكياج أو لبس أو حاجة للشعر بأجيبه بعد ما أعمل بحث وأتأكد إن الماركة دي مش في قوائم الدعم".

وأكدت أن اختياراتها تتم بعناية، سواء في الملابس أو منتجات التجميل، لضمان عدم دعم أي شركات مرتبطة بالكيان الصهيوني.

التزامها بالمنتجات المحلية

أوضحت فيدرا أن صالون الشعر الذي تتردد عليه مصري بالكامل، ولا يتبع أي سلسلة أجنبية، مشيرة إلى تعاونها مع الكوافير عماد مجدي الذي يحرص على توفير منتجات محلية مناسبة، وقالت:

"كلهم مصريين وليهم فرع واحد عندنا، والخامات هما اللي بيدوّروا عليها مخصوص علشان تكون براندات مش في المقاطعة".

أولوياتها الإنسانية

في سياق حديثها عن الانتقادات، أكدت فيدرا أن المقاطعة لها أهداف إنسانية أولاً، قائلة:

"أولويتنا الإنسانية إن فيه ناس بتتقتل وبتتشرّد ودي حاجة أهم من أي فقدان وظيفة مؤقت".

وأوضحت أن المقاطعة لا تهدف لتدمير الشركات، بل لتعزيز الصناعة المحلية وتحفيز القدرة الإنتاجية الوطنية.

استخدام التكنولوجيا كسلاح

فيما يخص الموبايلات وأجهزة الكمبيوتر، قالت فيدرا إن هذه الأدوات لا توجد لها بدائل وطنية قوية بعد، لكنها استغلت وسائل التواصل الاجتماعي لكشف جرائم الكيان الصهيوني ونقل صوت فلسطين إلى العالم.

اختتمت فيدرا حديثها بالتأكيد على حرية القرارات الشخصية لكل فرد، وأن موقفها يعبر عن قناعتها الشخصية فقط:

"أنا مش بطلب حد يعمل زيّي. لو أنا قررت أخد موقف بالمقاطعة فأنا مقتنعة بيه، وشكرًا لكل اللي بيقدّروا الموقف ويحترموا اختلاف الآراء".

اقرأ أيضًا:

فيدرا تدعم قرار حسين فهمي بمقاطعة الشركات الداعمة للكيان لرعاية المهرجان

فيدرا تعلق على اعتذار محمد سلام عن مسرحية ”زواج اصطناعى” في موسم الرياض

