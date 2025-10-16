إصابة الفنان معتصم النهار خلال تصوير مشاهده بفيلم "نصيب" بالغردقة

تعرض الفنان معتصم النهار، لإصابة بالوجه خلال مراحل تصوير المشاهد الأولى بفيلم "نصيب"، ليتعطل التصوير لساعات قليلة بعد اجراء الاسعافات الأولية له، ليعود بعدها لاستكمال التصوير مجددا، ويرصد موقع الموجز في السطور التالية تفاصيل الفيلم.

تفاصيل فيلم “نصيب”

وبدأت النجمة ياسمين صبري والنجم معتصم النهار، تصوير مشاهدهما بفيلم "نصيب" بمدينة الغردقة.

ويعد فيلم "نصيب" أولى بطولات ياسمين صبري المطلقة بالسينما، وفيلم "نصيب" كتبه المؤلف أحمد عبدالفتاح ويخرجه أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي، وتحت إشراف عام محسن البغدادي مدير عام الشركة المنتجة.

أبطال فيلم “نصيب”

ويتعاون مع ياسمين صبري في بطولة فيلم "نصيب" معتصم النهار، رحمة أحمد، والفيلم تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ ومدير عام محمد سنجر.

يأتي مشاركة ياسمين صبري في فيلم "نصيب" بعد النجاح الكبير الذي حققته بفيلمها الأخير"المشروع X" الذي عُرض في موسم عيد الأضحى الماضي، وحقق إيرادات تجاوزت 140 مليون جنيه، وشاركها في بطولته كريم عبد العزيز، إياد نصار، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، بمشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، منهم هنا الزاهد وأمير كرارة وماجد الكدواني.

اقرأ أيضاً:

كريم عبد العزيز يتصدر شباك تذاكر عيد الأضحى 2025 بفيلمه الجديد “المشروع X”

إيرادات شباك التذاكر.. "المشروع X" يتصدر و"سيكو سيكو" يفاجئ الجمهور