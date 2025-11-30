سعر الذهب اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025.. استقرار محلي وصعود عالمي

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار المحلي عقب الزيادة الأخيرة البالغة 75 جنيهًا لعيار 21 بالمصنعية، بينما حافظ الذهب عالميًا على مكاسبه التي سجلها أمس الأول، وفقًا لبيانات شعبة الذهب المصرية ومؤشرات التداول الدولية، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب عالميًا بالدولار اليوم

سجّل الذهب عالميًا ارتفاعًا بنسبة 1.3% في المعاملات الفورية ليصل إلى 4210.94 دولارًا للأوقية، بحسب «رويترز»، مواصلًا التحرك في أعلى نطاقاته خلال الشهر مع تزايد المخاوف الاقتصادية عالميًا.

سعر الذهب عيار 24 اليوم بالمصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 6434 جنيهًا، بينما ترتفع قيمة الجرام بالمصنعية ما بين 100 إلى 150 جنيهًا حسب كل تاجر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا – عند 5630 جنيهًا قبل إضافة المصنعية، والتي تتراوح أيضًا بين 100 و150 جنيهًا، وتختلف حسب الورشة والمنطقة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم بالمصنعية

سجّل جرام الذهب عيار 18 نحو 4825 جنيهًا قبل المصنعية، ومع إضافة المصاريف يصل السعر النهائي لجرام عيار 18 إلى قيمة أعلى تختلف من محل لآخر.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب عند 45040 جنيهًا دون تغيير في تعاملات اليوم.

الأسعار المحلية المعتمدة اليوم (بيع/شراء)

وفق أحدث تحديثات السوق:

عيار 24

بيع: 6451.5 جنيه

6451.5 جنيه شراء: 6411.5 جنيه

عيار 22

بيع: 5913.75 جنيه

5913.75 جنيه شراء: 5877.25 جنيه

عيار 21

بيع: 5645 جنيه

5645 جنيه شراء: 5610 جنيه

عيار 18

بيع: 4838.5 جنيه

4838.5 جنيه شراء: 4808.5 جنيه

عيار 14

بيع: 3763.25 جنيه

3763.25 جنيه شراء: 3740 جنيه

عيار 12

بيع: 3225.75 جنيه

3225.75 جنيه شراء: 3205.75 جنيه

عيار 9

بيع: 2419.25 جنيه

2419.25 جنيه شراء: 2404.25 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع: 45160 جنيه

45160 جنيه شراء: 44880 جنيه

سعر الأوقية عالميًا