رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير 2026..تفاصيل شاملة

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تعديل جديد في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، في خطوة تهدف لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ورفع مستوي المعاشات المستقبلية للمؤمن عليهم، ويأتي القرار تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، ضمن خطة الدولة لربط الأجر الفعلي للعامل بقيمة معاشه المستقبلي بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، ويرصد الموجز التفاصيل.

رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن:

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه .

ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث منظومة التأمينات وربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية لتحسين مستويات المعيشة.

تحسينات كبيرة في قيم المعاشات بداية من يناير 2026

يسهم رفع حدود الاشتراك في زيادة قيمة المعاشات للمحالين للتقاعد:

ارتفاع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا .

وتؤكد الهيئة أن هذه الزيادات تهدف لتوفير حماية مالية عادلة للمستفيدين بما يتماشى مع الزيادات السنوية في الأجور والأسعار.

خطط ممتدة لتحسين المعاشات منذ 2019

أشار رئيس الهيئة إلى أن خطة تحسين المعاشات منذ تطبيق قانون 148 لسنة 2019 وحتى 2026 أسفرت عن:

رفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا .

وتعكس هذه الأرقام التزام الدولة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين.

التأمين على الأجر الفعلي.. شرط أساسي وفق القانون

يوضح القانون 148 لسنة 2019 ضرورة التزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، خاصة للفئات التي يصعب تحديد دخولها مثل:

العمالة غير المنتظمة

عمال المقاولات

التشييد والبناء

عمال الزراعة

وذلك لضمان تحقيق عدالة تأمينية وشمول أكبر عدد من الفئات تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

تقديم استمارات تعديل الأجر إلكترونيًا

أكدت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور من خلال وسيط إلكتروني مثل:

فلاش ميموري

اسطوانة CD

وتُسلّم إلى مكتب التأمينات المختص لتسهيل الإجراءات وتسريع عملية تحديث بيانات المؤمن عليهم.