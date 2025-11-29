موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. جدول الصرف الرسمي وآليات الاستعلام الإلكتروني

أكثر من 11 مليون مواطن ينتظرون صرف معاش ديسمبر

يترقب ما يزيد على 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستفيدين موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025، بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المواعيد الرسمية لضخ المستحقات المالية في مختلف المحافظات، ويرصد الموجز التفاصيل.

بدء صرف معاشات ديسمبر 2025 من أول الشهر

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 موعدًا رسميًا لبدء صرف معاشات ديسمبر، على أن تستمر عمليات الصرف حتى نهاية الشهر لضمان حصول جميع المستفيدين على مستحقاتهم بدون تزاحم أو تأخير.

وأكدت الهيئة توافر السيولة النقدية في كافة ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع البنوك، بجانب تحويل جميع المستحقات مسبقًا إلى الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

قنوات صرف معاشات ديسمبر 2025

بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمينات، تم توفير عدة طرق لصرف المعاشات، لضمان سهولة حصول كبار السن والمستفيدين على أموالهم، وتشمل:

1. ماكينات الصراف الآلي (ATM)

السحب متاح على مدار 24 ساعة

توافر السيولة بشكل مستمر في كافة الماكينات

2. مكاتب البريد المصري

استقبال المواطنين وفق جداول منظمة

تطبيق أنظمة حديثة لمنع التكدس والزحام

3. فروع البنوك الحكومية والخاصة

مشاركة كاملة في منظومة الصرف الإلكتروني

تقديم خدمات آمنة وسريعة لأصحاب المعاشات

4. المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات

إمكانية السحب الفوري

إتاحة الدفع الإلكتروني، دعمًا لجهود الدولة في الشمول المالي

وأكدت الهيئة أن جميع قنوات الصرف مؤمنة بالكامل، مع استمرار تطبيق إجراءات السلامة لحماية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

وفرت الهيئة القومية للتأمينات خدمة إلكترونية تتيح معرفة تفاصيل المعاش بسهولة من خلال الموقع الرسمي، دون الحاجة للذهاب إلى أي فرع، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة: http://nosi.gov.eg/ اختيار خدمة “الاستعلام عن المعاش” إدخال الرقم القومي بدقة كتابة كلمة المرور للمستخدم المسجل الضغط على “استعلام” لعرض تفاصيل المعاش والزيادات والخصومات

وفي حالة عدم امتلاك حساب، يمكن التسجيل بسهولة باستخدام رقم التأمين ورقم الهاتف لتفعيل الحساب الإلكتروني.

إرشادات مهمة لأصحاب المعاشات

أصدرت الهيئة مجموعة من التعليمات لضمان سهولة عملية الصرف، أبرزها:

عدم التزاحم أمام ماكينات الـATM أو مكاتب البريد

الحفاظ على بطاقة الصرف وعدم إعطائها لأي شخص

عدم التعامل مع وسطاء أو جهات غير رسمية

تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان عدم توقف المعاش

