موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيم الكاملة لكل الشرائح..دليل شامل لأصحاب المعاشات

يبحث ملايين المواطنين يوميًا عن موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيم التفصيلية لكل شريحة، خاصة مع اقتراب بدء الصرف واعتماد أكثر من 11.5 مليون مواطن على هذه المستحقات الشهرية، ومع إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا بدء الصرف من الأول من ديسمبر 2025، تتزايد معدلات البحث حول الشرائح، طرق الاستعلام، منافذ الصرف، وقيمة الزيادات المقررة. وفي هذا التقرير يستعرض الموجز كل التفاصيل.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 من اليوم الأول من الشهر عبر جميع القنوات الرسمية، ويأتي هذا الإعلان المبكر لتجنب الزحام وتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم في وقتها.

وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتسهيل إجراءات الصرف لكبار السن وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا ضمن خطط الحماية الاجتماعية.

منافذ صرف معاشات ديسمبر 2025

أتاحت الهيئة عدة طرق لاستلام المعاشات دون عناء، وتشمل:

مكاتب البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي ATM

فروع بنك ناصر الاجتماعي

كما أكدت استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير السيولة الكافية بكل المحافظات طوال أيام الصرف.

القيم التفصيلية لمعاشات ديسمبر 2025 لكل الشرائح

نشرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجدول الكامل لقيم معاشات ديسمبر 2025 كما يلي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

وتعكس هذه القيم تنوع شرائح المعاش وفقًا لسنوات الخدمة والاشتراكات التأمينية، ما يجعل منظومة التأمينات واحدة من أهم وسائل الدعم المالي المستدام.

كيفية الاستعلام عن معاش ديسمبر 2025 إلكترونيًا

وفّرت الهيئة منصة إلكترونية للاستعلام عن بيانات ملف المعاش بسهولة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. اختيار "صاحب معاش". الضغط على "الخدمات التأمينية". اختيار خدمة "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش". إدخال الرقم القومي ثم الضغط على "استعلام".

تتيح هذه الخدمة معلومات فورية دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التأمينات، مما يوفر الوقت والجهد.

دعم مستمر لأصحاب المعاشات

تواصل الحكومة العمل على تطوير قنوات صرف المعاشات ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، إلى جانب المتابعة اليومية لعمليات الصرف لضمان انسيابها بسلاسة، كما تستمر الزيادة السنوية التي أقرتها الدولة بداية من يوليو الماضي لدعم أصحاب المعاشات ومواجهة أعباء المعيشة.