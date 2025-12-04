مديحة يسري.. تزوجت اربع مرات وادت مناسك الحج 7 مرات

تصدرت الفنانة مديحة يسري التريند بعد إعادة تداول قصص حياتها

عادت الفنانة الراحلة مديحة يسري إلى صدارة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار واسع لقصص من سيرتها الذاتية، وزيجاتها، وعلاقتها بالسياسة والفن والدين، وما شهدته من صدمات قاسية شكلت حياتها الطويلة الممتدة نحو قرن كامل، ويكشف الموجز التفاصيل.

عضوية مجلس الشورى بتعيين من الرئيس مبارك

لم يقتصر حضور مديحة يسري على السينما، بل امتد إلى الحياة السياسية، إذ عُيّنت عام 1998 عضوة في مجلس الشورى بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واستمرت في المجلس 7 أعوام.

وروت أنها علمت بالقرار من نشرة التاسعة مساءً، وقالت فور سماعه: "أكيد مش أنا"، قبل تلقيها اتصالًا رسميًا لحلف اليمين. ووصفت تلك الفترة بأنها من أجمل أيام حياتها، رغم خوفها الشديد في أول كلمة ألقتها داخل المجلس.

دور فني وسياسي مؤثر داخل اللجان

شاركت "سمراء النيل" في لجان عدة داخل المجلس، بينها لجنة الإعلام والآثار، وأسهمت في مناقشة قوانين مهمة، منها خفض الضرائب على الأفلام السينمائية، معتبرة ذلك إضافة لمسيرتها الفنية.

رحلة روحانية.. أدت الحج 6 مرات واعتمرت 20 مرة

كانت الرحلة الدينية جزءًا أصيلًا من حياتها؛ فقد أدت مناسك الحج ست مرات، واعتمرت عشرين مرة.

ورغم ذلك، لم ترتدِ الحجاب، مؤكدة أن "القلب والتقوى والعمل الخيري" أهم من المظهر الخارجي.

وزوجها الرابع الشيخ إبراهيم سلامة الراضي، شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية، لم يفرض عليها ارتداءه، مؤكدًا لها أن الخير يعادل الحجاب.

احترامها للمحجبات ونظرتها لتعاليم الدين

أكدت مديحة يسري احترامها الكامل لكل امرأة تتحجب عن قناعة، مشددة على أن الالتزام الحقيقي يبدأ من تطبيق تعاليم القرآن، وليس مجرد تغطية الشعر.

البدايات: من التطريز إلى اكتشاف محمد كريم

اسمها الحقيقي هنومة حبيب خليل علي، ولدت عام 1918 بالقاهرة، ودرست في مدرسة شبرا للتطريز، قبل أن يكتشفها المخرج محمد كريم ويقدمها في فيلم "ممنوع الحب"، ثم وقع معها يوسف وهبي عقدًا لثلاثة أفلام.

مسيرة فنية ثرية وأعمال خالدة

شاركت مديحة يسري في ما يقارب 90 فيلمًا، منها:

قبلة في لبنان

بنات الليل

تحيا الستات

الأفوكاتو مديحة

كما تألقت في الدراما بمسلسلات مثل: هوانم جاردن سيتي وطائر في العنق، واعتزلت الفن عام 2012.

العقاد أحبها ورسم لوحة غريبة بسببها

الفيلسوف عباس محمود العقاد وقع في حبها من طرف واحد، ورسم لها لوحة على شكل قطعة حلوى تحيط بها الذباب، وعلقها فوق سريره تعبيرًا عن غضبه من دخولها السينما بعدما رفضت فسخ عقدها.

زيجاتها الأربع وحياتها العائلية

تزوجت مديحة يسري أربع مرات:

محمد أمين: واختار لها اسم "مديحة يسري". محمد سالم: الطيار الوسيم الذي توفي شابًا وكانت صدمة قاسية. محمد فوزي: عشرة أعوام من النجاح الفني، وإنجاب ابنها الوحيد عمرو. الشيخ إبراهيم سلامة الراضي: وابتعدت خلال زواجها به عن الفن.

وفاة ابنها في حادث سيارة وهو لم يتجاوز 26 عامًا أصابها بانهيار عصبي ظل أثره معها العمر كله.

أزمات صعبة.. تأميم أملاكها وبيع مجوهراتها

عاشت الفنانة مديحة يسري ظروفًا قاسية بعد تأميم ممتلكاتها في الستينيات، واضطرت لبيع مجوهراتها للإنفاق على نفسها، وسكنت مكتبها لفترة لعدم امتلاكها منزلًا، لكنها قالت دائمًا: "ربنا ما بيسيبش حد".

وفاتها عن عمر 99 عامًا

رحلت سمراء النيل مديحة يسري في 30 مايو 2018 بمستشفى المعادي العسكري، نتيجة قصور في القلب، بعد حياة حافلة بالفن والروحانية والصدمات.