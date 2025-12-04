رئيس العربية للتصنيع يتفقد جناح شركة أميستون إنترناشيونال بمعرض «إيديكس 2025»

حرص اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تفقد جناح شركة أميستون إنترناشيونال جروب، إحدى أكبر الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية، وذلك خلال فعاليات معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2025.

وخلال جولته داخل الجناح، التقى «عبداللطيف» الدكتور بيتر بطرس، رئيس مجلس إدارة الشركة، لمناقشة فرص تعزيز التعاون والاستثمار بين الجانبين، ويرصد الموجز التفاصيل

تعزيز الشراكات وزيادة فرص الاستثمار

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية التوسع في فرص الاستثمار بين الهيئة وشركة أميستون إنترناشيونال، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مشروعات مشتركة قادرة على دعم الصناعات الدفاعية وتطوير القدرات التكنولوجية المحلية.

توقيع بروتوكول تعاون جديد

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العربية للتصنيع توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أميستون إنترناشيونال جروب للتجارة المصرية، في خطوة تعزز توجه الدولة نحو توطين الصناعات الدفاعية.

وقد وقع البروتوكول عن الهيئة اللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، الذي أكد خلال مراسم التوقيع رغبة الهيئة في التعاون الجاد وتوسيع الاستثمارات الفعلية، مع فتح الباب أمام شراكات تدعم توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة التصنيع المحلي داخل مصر.

توطين التكنولوجيا الدفاعية وتطوير القدرات المحلية

أوضح ممثلو الهيئة أن مجالات التعاون مع شركة أميستون إنترناشيونال ستشمل توطين أحدث تكنولوجيات الصناعات الدفاعية، ضمن رؤية تهدف إلى جعل الهيئة العربية للتصنيع مركزًا إقليميًا لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يخدم احتياجات القوات المسلحة المصرية، ويدعم كذلك الدول العربية والأفريقية الشريكة.

إشادة متبادلة بالشراكة وبدور الهيئة في الصناعات الدفاعية

من جانبها، أعرب قيادات شركة أميستون إنترناشيونال عن اعتزازهم بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدين أن الشركة تحرص دائمًا على مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة العالمية، وهي المعايير التي تتوافر في مصانع وشركات الهيئة، ما يعزز من فرص الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى بين الطرفين.