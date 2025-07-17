زار فريق تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر ، مقدمين له أسمى معاني الشكر والتقدير على تعاون المحافظة المثمر والبناء مع الهيئة في نشر الوعي بدورها، ولا سيما من خلال مكتبة مصر العامة وما تبذله من جهود حثيثة في هذا الشأن.

وثمن الفريق دور المكتبة بقيادة الدكتور محمد حساني، وكيل أول وزارة ومدير مكتبة مصر العامة ومركز التراث الحضاري بالأقصر، وفريق عمل المكتبة، من خلال الندوات وورش العمل واستحداث أليات جديدة للتواصل بها مع الأطفال في المراحل العمرية المختلفة من " حكي" و " رسم "، بهدف تأصيل الوعي لديهم بالأنشطة النووية والإشعاعية ودور الهيئة الرقابي في تنظيم ورقابة تلك الأنشطة.

فريق تواصل الرقابة النووية والإشعاعية في ضيافة محافظ الأقصر

الموجز ينقل تفاصيل زيارة فريق تواصل الرقابة النووية والإشعاعية في لمحافظ الأقصر ، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، وكيل أول وزارة ومدير مكتبة مصرالعامة ومركز التراث الحضاري بالأقصر، وفريق تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيسة ادارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، وعضوية كل من رامي عفيفي، كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي وضابط الاتصال مع صندوق مكتبات مصر العامة، ومحمود جودة، كبير أخصائيي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة.

وفي ختام اللقاء قدمت الدكتورة ماهيتاب المناوي، درع شكر وتقدير إلى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عرفانا وامتنانا بدور محافظة الأقصر الرائد في نشر الوعي بدور الهيئة خلال الفترة السابقة.

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فريق تواصل الرقابة النووية والإشعاعية

فريق تواصل الرقابة النووية والإشعاعية

فريق تواصل الرقابة النووية والإشعاعية