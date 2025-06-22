هيئة الرقابة النووية تطمئن المواطنين: لا آثار إشعاعية من الدول المجاورة لإيران

هيئة الرقابة النووية تطمئن المواطنين.. في ضوء ما حدث فجر اليوم من استهداف لمنشآت تخصيب وتحويل اليورانيوم بدولة إيران، تؤكد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن جمهورية مصر العربية بعيدة عن أي تأثير مباشر نتيجة لهذه التطورات.

وطمأنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المواطنين بأنه لم يتم الإبلاغ من أي من الدول المجاورة لإيران عن رصد أي تغيير أو ارتفاع في مستويات الإشعاع لديها.

هيئة الرقابة النووية تطمئن المواطنين

الموجز يكشف التفاصيل إذ أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أكدت أنها تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال:

- المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص الوضع بتلك المنشآت، وكذلك التنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.

- متابعة الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة علي كافة أنحاء الجمهورية.

وتهيب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالمواطنين الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن.

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