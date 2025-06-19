رئيس الرقابة النووية والإشعاعية: مفاعل ديمونة ليس خطيرًا.. والضبعة الأكثر أمانًا عالميًا

مشروع مفاعل الضبعة النووي.. طمأن الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، المواطنين، مؤكدًا أن المفاعل من الجيل الثالث المطور، ويُعد من الأكثر أمانًا عالميًا.

وأشار إلى خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أصدرت بالفعل تراخيص الموقع والإنشاء، وتتابع أعمال البناء والتصنيع من خلال مفتشيها المقيمين في الموقع، إلى جانب التحقق من مطابقة المعدات للمعايير الدولية.

مفاعل ديمونة الإسرائيلي

الموجز ينشر لكم تفاصيل تصريحات الدكتور سامي شعبان رئيس الرقابة النووية والإشعاعية حول مفاعل ديمونة ليس خطيرًا ومحطة الضبعة الأكثر أمانًا عالميًا

وقال الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إن أقرب منشأة نووية إلى مصر هي مفاعل "ديمونة" الإسرائيلي، ويقع على بعد لا يقل عن 80 كيلومترًا من الحدود، مشيرًا إلى أن مثل هذه المنشآت لا تمثل خطرًا مباشرًا على الأراضي المصرية في الظروف الحالية.

سيناريو انفجار نووي شامل

وأجاب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على سؤال حول سيناريو انفجار نووي شامل ـ كما في هيروشيما وناجازاكي ـ قائلاً إن هذا النوع من الحوادث يتجاوز اختصاص الهيئات الرقابية، ويتطلب تدخلًا شاملاً من الدولة بمختلف أجهزتها، مؤكدًا أن هناك خططًا وطنية متكاملة لمواجهة الكوارث النووية الكبرى حال وقوعها.

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