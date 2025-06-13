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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الاشعاعي بإيران لا يزال تحت السيطرة

هيئة الرقابة النووية
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

الوضع الاشعاعي بإيران لا يزال تحت السيطرة.. في إطار المتابعة المستمرة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للوضع الاشعاعي والأحداث الجارية في منشأة نطنز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختلف الجهات الوطنية المعنية.

وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على أن الوضع الاشعاعي في المنشأة لا يزال تحت السيطرة ولا توجد أي مؤشرات على حدوث أي تسرب حتى الآن والموجز يكشف التفاصيل.

لا توجد أي مؤشرات على حدوث أي تسرب حتى الآن

وأوضحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أنها تتابع كافة التطورات المتعلقة بالوضع الاشعاعي من خلال شبكة الرصد الاشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

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وقالت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إنه يتم متابعة قياسات الخلفية الإشعاعية بصورة مستمرة والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية على مدار الساعة للتأكد من سلامة المواطنين والبيئة.

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