تعاون بين هيئة الرقابة الإشعاعية ومعهد التخطيط القومي لنشر ثقافة الأمان النووي

في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الأمان النووي والإشعاعي، أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حملة توعوية موسعة بالتعاون مع جهات إعلامية ومؤسسات مجتمع مدني، وذلك بعيدًا عن المواقع الفنية والمراكز النووية، للوصول إلى فئات المجتمع المختلفة في أماكن تواجدهم اليومية.

وفي هذا الصدد، اجتمع اليوم الأحد فريق التواصل بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة، مع الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس قطاع العلاقات العلمية الخارجية بمعهد التخطيط القومي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الجهتين.

نشر ثقافة الأمان النووي والإشعاعي

الموجز يستعرض تفاصيل تعاون هيئة الرقابة لثقافة الأمان النووي والإشعاعي، إذ يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي ونشر ثقافة الأمن والأمان النووي على المستوى القومي.

وقد أبدى الطرفان اهتماماً مشتركاً بتطوير أطر التعاون المستقبلية، بما يحقق التكامل في الأدوار ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

هذا وقد حضر اللقاء كل من محمود جودة، كبير أخصائيي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة، ورامي عفيفي، كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي.

تعاون بين هيئة الرقابة الإشعاعية ومعهد التخطيط القومي

ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود الهيئة الرامية إلى توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الأمان النووي وبناء القدرات الوطنية

وأكدت الهيئة أن نشر ثقافة الأمان النووي لا يقتصر على العاملين في المجال فقط، بل هو مسؤولية مجتمعية تشمل جميع المواطنين، مشيرة إلى أن تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية يمثلان أحد أركان الاستراتيجية الوطنية للأمان الإشعاعي.

وقد شملت أنشطة الحملة عقد ندوات تعريفية، وتوزيع مطبوعات توعوية، بالإضافة إلى إنتاج محتوى مرئي مبسط يتم عرضه في أماكن التجمعات العامة، مثل المدارس والجامعات والمراكز الثقافية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بلغة بسيطة ومفهومة.

وتسعى الهيئة من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ الثقة في منظومة الأمان النووي المصري، ومواكبة المعايير الدولية في التوعية والتثقيف المجتمعي في هذا المجال الحيوي.

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