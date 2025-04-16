هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تُطلق أولى ندواتها التوعوية المخصصة بآليات مبتكرة للأطفال

ندوة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.. في إطار حرص الرقابة النووية والإشعاعية على نشر الوعي، ببناء ثقافة أمان لدى الأطفال، وتعزيز المعرفة لديهم بالدور الرقابي والتنظيمي في مجال الأنشطة النووية والإشعاعية، نُظمت ندوة توعوية بمكتبة مصر العامة فرع الزيتون بالقاهرة.

حضر وذلك ندوة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كل من شيماء الألفي، مدير الفرع، و الأستاذ مصطفى تهامي، نائب مدير الفرع، ومسئولي الأنشطة بالمكتبة، وبمشاركة نحو ٥٠ طالبًا من طلاب مدرسة السيدة خديجة بمرحلتيها الإعدادية والثانوية، وكذلك عدد من أصدقاء ورواد المكتبة.

ندوة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

الموجز ينشر تفاصيل ندوة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إذ قامت الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة، بالعرض المبسط لمحتوى الندوة توعوية، وذلك بمشاركة فريق متخصص في تقديم محتوى قصصي للأطفال، تناولت من خلاله الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة على كافة الأنشطة النووية والإشعاعية، بالإضافة إلى تاريخ نشأة البرنامج النووي المصري، وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستخدام الآمن للطاقة النووية.

تاريخ نشأة البرنامج النووي المصري

وقد شارك في الندوة من جانب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، رامي عفيفي، كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي وضابط الاتصال بين الهيئة وصندوق مكتبات مصر العامة، ومحمود جودة، كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة.

ندوة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

كما شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الذين طرحوا عددًا من الأسئلة المتميزة والمتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يعكس تنامي اهتمام النشء بهذه القضايا الحيوية.

نشر ثقافة الأمان والأمن النووي والاشعاعي بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة

ومن الجدير بالذكر أنَّ هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تُنظمها الهيئة بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة لنشر ثقافة الأمان والأمن النووي والاشعاعي، وذلك في اطار التنسيق المتبادل بين الهيئة وصندوق مكتبات مصر العامة وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

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ندوة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

ندوة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية