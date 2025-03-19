هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تستهل أنشطتها التوعوية بندوة تفاعلية مع طلاب المدارس

تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عقد أنشطتها التوعوية لعام 2025 بتنظيم ندوة تفاعلية في مكتبة مصر العامة فرع الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهودها لنشر الوعي وتعزيز المعرفة العلمية لدى الأطفال والطلاب في مراحل التعليم الأساسي والثانوي.

الموجز ينقل لكم تفاصيل أنشطة وندوة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لطلاب المدارس عبر السطور التالية.

أنشطة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

وقد شهدت ندوة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لقاءً تفاعليًا جمع الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة، مع نحو خمسين طالبًا وطالبة من مدارس: الفرير والإيمان، بالإضافة إلى أعضاء فريق الكشافة التابع للمكتبة، والذين تراوحت أعمارهم ما بين 7 و17 عامًا.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تنظمها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتعاون مع مختلف المؤسسات، بهدف وضع محتوى علمي ملائم للطلاب بدءا من عمر 6 سنوات فما فوق، بما يسهم في تبسيط المفاهيم الخاصة بالنشاط النووي، وتعزيز فهمهم لدور الهيئة في المجالين الرقابي والتنظيمي على كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.

أنشطة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

وهذا وقد تميزت ندوة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بطابعها التفاعلي، حيث تمت الاستبانة من الطلاب عن الوسائل التعليمية المفضلة لديهم، وأفضل الطرق التي يفضلون تلقي المعلومات والتعبير من خلالها، حيث استمر اللقاء لأكثر من ساعتين بمشاركة فريق عمل المكتبة برئاسة الدكتور سعد عبد الموجود، وذلك للوصول إلى التصورات المثلى لإعداد محتوى علمي جذاب وفعال للأطفال والطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

كما شارك في الندوة كل من، رامي عفيفي، كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي بالهيئة، ومحمود جودة، كبير أخصائيي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن جهود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التوعوية تأتي في إطار التزامها بتعزيز ثقافة الأمان، ونشر الوعي حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وبما ينعكس إيجابا على الأجيال القادمة.

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أنشطة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

أنشطة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية