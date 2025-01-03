«الرقابة الإشعاعية» تصدر أذونًا جديدة لتشغيل منشآت تابعة لهيئة المواد النووية

الرقابة الإشعاعية.. في خطوة تعكس التزام مصر بتطوير قطاع الطاقة النووية وفق أعلى معايير الأمان والجودة، أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن إصدار أذون تشغيل جديدة لمنشآت تابعة لهيئة المواد النووية.

وتأتي خطوة الرقابة الإشعاعية ضمن الجهود المستمرة لدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتعزيز كفاءة المنشآت النووية في تلبية احتياجات التنمية الوطنية.

إصدار أذونًا جديدة لتشغيل منشآت تابعة لهيئة المواد النووية

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد تفاصيل الأذون الجديدة التي أصدرتها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، برئاسة الدكتور سامي شعبان، بعد موافقة مجلس الإدارة خلال جلسته رقم (7) لسنة 2024.

وبدوره، أكد رئيس هيئة الرقابة الإشعاعية خلال الاجتماع أن بعض اللوائح الصادرة تهدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الصناعات الوطنية.

أذون تشغيل أربعة منشآت تابعة لهيئة المواد النووية

وأشار إلى أن تم إصدار أذون تشغيل لأربعة منشآت تابعة لهيئة المواد النووية، بالإضافة إلى إذن لمنشأة تخزين الوقود النووي المستهلك الخاصة بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد التأكد من الالتزام بمتطلبات الأمان والوقاية الإشعاعية، ومراجعة وتقييم كافة المستندات، مع ضرورة التقيد بالاشتراطات المرفقة طوال فترة منح تلك الأذون.

كما أصدر مجلس إدارة الرقابة الإشعاعية لائحة الترخيص بتصنيع الأنظمة والمعدات والمكونات الهامة للأمان لمحطات الطاقة النووية، في إطار الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بتوطين التكنولوجيا وتشجيع الصناعات الوطنية. كذلك، تم إصدار اللائحة التنظيمية للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية، بهدف تعزيز فاعلية المنظومة الوطنية للأمن النووي وضمان وجود إطار تشريعي ورقابي يكفل توفير الحماية المادية المناسبة للمواد والمنشآت النووية، وتسهم هذه اللائحة في تعزيز حماية الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وبناء ثقة الجمهور في بيئة أكثر أمانًا.

وفي إطار الدور الرقابي لـ «الرقابة الإشعاعية»، تم منح إذن لمنشأة تخزين الوقود النووي المستهلك التابعة لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، إضافة إلى أربعة أذون تشغيل لهيئة المواد النووية، تشمل منشآت التعدين والمعالجة السطحية في مواقع أبو رشيد، سيلا أبو رماد، جتار، وأبو زنيمة، للفترة من 30 ديسمبر 2024 وحتى 29 ديسمبر 2029.

وجاءت هذه الأذون بعد التأكد من الامتثال لمتطلبات الأمان والوقاية الإشعاعية، ومراجعة المستندات، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات المرفقة طوال فترة صلاحية الأذون والتراخيص.

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