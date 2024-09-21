البرنامج النووي المصري.. كواليس اجتماع رئيس «الرقابة الإشعاعية» مع نظيره الروسي

البرنامج النووي المصري.. التقى الدكتور ساميّ شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مع الكسندر تريمبتسكي رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الروسية لمتابعة تقدم تنفيذ بنود التعاقد المصري الروسي فيما يخص المراقبة على تنفيذ البرنامج النووي المصري.

وأكد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والروسي، ويتوجه للهيئة الروسية بكل الشكر والتقدير على الالتزام بالتعاون البناء لتنفيذ بنود التعاقد حول المراقبة على تنفيذ البرنامج النووي المصري، وفتح آفاق دائمة للتعاون طويل المدى.

البرنامج النووي المصري

وشارك في اجتماع المراقبة على تنفيذ البرنامج النووي المصري رامي عفيفي كبير اخصائي التعاون الدولي والتواصل الإستراتيجي بالهيئة.

الموجز يكشف كواليس اجتماع رئيس «الرقابة الإشعاعية» مع نظيره الروسي فيما يخص المراقبة على تنفيذ البرنامج النووي المصري، حيث استهلّ الاجتماع بتبادل الشكر بين كلا الجانبين.

وتوجه رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالشكر للهيئة الروسية على استجابتهم الدائمة لمطالب الهيئة وتعاونهم الوثيق ورقابتهم على الاستشاري الروسي Vo Safety للتأكد من الالتزام ببنود التعاقد فيما يخص المراقبة على تنفيذ البرنامج النووي المصري، وهو ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع دعمت الهيئة في ان تصبح هيئة رقابية مستقلة، ولا أدل على ذلك من تحول هيئة الرقابة النووية في منتدى الهيئات الرقابية من هيئة متلقية للدعم الى هيئة داعمة فى مجالات بناء القدرات، وإدارة المعرفة ونظام الادارة المتكامل.

كواليس اجتماع رئيس «الرقابة الإشعاعية» مع نظيره الروسي

هيئة الرقابة الروسية RTN

وبدورها، اتخذت هيئة الرقابة الروسية RTN كل الخطوات اللازمة للاستجابة لطلبات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فيما يخص الدور المنوط بالاستشاري الروسي، مؤكدة على التزامهم الكامل بالجدول الزمني للأنشطة المتفق عليها مع الجانب المصري.

وفي نهاية الاجتماع، توجه رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على حرص مصر الدائم على تحقيق تعاون استراتيجي مع الجانب الروسي يحقق الاستفادة المرجوة لكلا الجانبين ويساهم في صقل خبرات وكفاءات الهيئة المصرية.

كما قدم الدعوة لرئيس هيئة الرقابة الروسية لزيارة المقر الجديد للهيئة في القاهرة والوقوف على ما اهم حققته الهيئة من نجاحات، وقد أبدى الجانب الروسي استعداده للقيام بهذه الزيارة قبل نهاية العام الجاري.

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