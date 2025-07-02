الرقابة النووية والإشعاعية يستهل لقاءاته التوعوية من داخل مكتبة مصر العامة بالزيتون

لقاءات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.. التقى فريق تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، اليوم بفرع مكتبة مصر العامة بالزيتون في محافظة القاهرة، بعدد من ممثلي الجهات المختلفة بأحياء الأميرية والزيتون، لبحث آليات التواصل المختلفة والأنسب لفئات الجمهور العديدة بهما.

ويأتي ذلك في إطار استكمال البرنامج التوعوي للهيئة داخل المناطق سالفة الذكر من خلال واقع مدروس، وبشكل جاذب للجمهور، بما يعزز الإحساس بأهميتها وتأثيرها الملموس على المدى القصير.

لقاءات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

الموجز ينقل لكم تفاصيل لقاءات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، حيث جاء ذلك بحضور المستشار محمد يحيى ياسين، المستشار القانونى لشركة النيل للأدوية، ورئيس مجلس أمناء وآباء مدرسة كلية السلام للغات، والأستاذة ليديا ماهر الحسينى، مدير عام الموارد البشرية بالشركة العربية للأدوية، والأستاذ مديح رمضان، مدير إدارة الخدمات التربوية بإدارة الزيتون التعليمية، والدكتور ممدوح رشوان، أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة، وأحمد الشامي سكرتير عام حي الأميرية، و منال حسين، مدير إدارة العلاقات العامة بحي الاميرية، ونرمين يسري، متخصصة في رواية قصص الأطفال.

كما شارك في اللقاء من جانب الهيئة، رامي عفيفي، كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي وضابط الاتصال بين الهيئة وصندوق مكتبات مصر العامة، ومحمود جودة، كبير أخصائيي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة، ومن جانب مكتبة مصر العامة شيماء الألفي، مدير فرع المكتبة، ومصطفى تهامي، نائب مدير الفرع.

لقاءات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

لقاءات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

لقاءات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

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