الرقابة النووية والإشعاعية تستهل حملتها التوعوية من بنها لطمأنة الجمهور ومجابهة الإشاعات

حملة الرقابة النووية والإشعاعية.. أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حملتها التوعوية بلقاء جماهيري من مكتبة مصر العامة ببنها، محافظة القليوبية، والتي استعرضت من خلاله الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة، الحديث عن الهيئة ودورها المنوط بها.

يأتي ذلك في إطار المسؤولية الوطنية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بتوضيح الصورة الحقيقية للسادة المواطنين، والتي من شأنها الرد على الشائعات والصور المغلوطة، لإزالة أي شعور بالقلق تجوب بداخلهم منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

حملة الرقابة النووية والإشعاعية

الموجز ينقل كواليس حملة الرقابة النووية والإشعاعية، كما استطردت مسئول العلاقات بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن الواجب الوطني للهيئة خلال الأحداث الراهنة، بالرد على الشائعات المثارة خلال هذه الأحداث، مؤكدة أهمية الحصول على المعلومات المؤكدة وتجنب الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة، واستقائها من المصادر الرسمية للدولة، كذلك شاركت مع الحضور وسائل التواصل مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للرد على الاستفسارات المطلوبة .

جاء ذلك بحضور فريق تواصل الهيئة والمكون من، رامي عفيفي، كبير أخصائيي التعاون الدولي والتواصل الاستراتيجي وضابط الاتصال مع مكتبات مصر العامة، ومحمود جودة، كبير أخصائيي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة، وفريق عمل مكتبة مصر العامة ببنها، وطلاب مدارس، السلام الخاصة للغات ببنها، حمزة بن عبد المطلب الإعدادية، وممثلين من مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، وفريق الكشافة بمكتبة مصر العامة بمحافظة القليوبية ، وبعض من أولياء الأمور

حملة الرقابة النووية والإشعاعية

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حملة الرقابة النووية والإشعاعية

حملة الرقابة النووية والإشعاعية

حملة الرقابة النووية والإشعاعية

حملة الرقابة النووية والإشعاعية