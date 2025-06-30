هيئة الرقابة النووية تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان الأمن المستدام

الأمن المستدام .. أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية العدد السابع من مجلتها التوعوية (يونيو 2025) تحت عنوان "الأمن المستدام" بمشاركات واسعة لعديد من المؤسسات، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، المُعَبِّرة عن إرادة الشعب لاستعادة الوطن.

ويتضمن العدد الجديد من مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مقالات ومشاركات خاصة من نخبة من كبار المسؤولين والمفكرين، من بينهم: الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

عدد الأمن المستدام

الموجز يكشف تفاصيل عدد الأمن المستدام من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والذي شارك به أيضًا، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والمهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، والدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ثقافة الأمان النووي والهوية الثقافية المستدامة

وقدِّم العدد أيضًا مقالًا فريدًا عن ثقافة الأمان، بقلم الدكتور عبد الفتاح سليمان، رئيس مركز التميز بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك في إطار اهتمام الهيئة بتوعية العاملين في المجالين النووي والإشعاعي بأهميتها، وتقييمها، والحديث عن ثقافة الأمان النووي والهوية الثقافية المستدامة.

كما تناول الإصدار السابع حوارًا مع الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة الهيئة اجراه الإعلامي خالد سعد بالتليفزيون المصري، ناقش خلاله دور الهيئة الرقابي.

واشارت الهيئة انه يمكن الاطلاع على العدد السابع من المجلة كاملًا عبر الرابط التالي :

العدد السابع ( الأمن المستدام).pdf - Google Drive

ويذكر أن مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مجلة نصف سنوية تصدر عن إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهي إحدى أهم وسائل توعية الجمهور بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية وفقًا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010.

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