محافظ المنيا يشيد بإقبال المواطنين في انتخابات الشيوخ: "الوعي أساس الديمقراطية"

في مشهد يعكسوعيًا وطنيًا راسخًا، أجرى اللواء عماد كدوانى ،محافظ المنيا من اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، حيث اطمأن على انتظام التصويت وتيسير كافة السبل أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في أجواء آمنة ومنظمة.

كدوانى يؤكد على جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية:

وخلال جولته، أكد المحافظ على الجاهزية الكاملة لغرف العمليات الرئيسية والفرعية، والتنسيق المستمر مع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية لضمان انضباط العملية الانتخابية وخروجها بالشكل المشرف الذي يليق بأبناء المحافظة.

كدواني يتابع لجان الاقتراع :

وأشار "كدواني" إلى أن لجان الاقتراع تعمل بكفاءة وانضباط، وسط إشادة بالإقبال الملحوظ من المواطنين، والذي وصفه بأنه "دليل حي على الوعي الديمقراطي والإيمان بأهمية المشاركة الوطنية"، مضيفًا أن محافظة المنيا اعتادت أن تكون في طليعة المحافظات في كل استحقاق دستوري، بفضل وعي شعبها وحرصه الدائم على دعم مؤسسات الدولة.

وأوضح المحافظ أن الدولة لم تدخر جهدًا في توفير كل الإمكانات والتجهيزات المطلوبة لراحة الناخبين، من بينها تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير أماكن انتظار ومظلات لحماية كبار السن، وكراسي متحركة لذوي الهمم، إلى جانب خطة تأمين طبي واحتياطات كهربائية بديلة لضمان استمرار العملية الانتخابية دون معوقات.

وفي ختام تصريحاته، وجه المحافظ رسالة للمواطنين، دعاهم فيها إلى ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية، مشددًا على أن الصوت الانتخابي أمانة، والمشاركة هي السبيل لتعزيز الاستقرار وترسيخ مسيرة البناء والتنمية.

يُذكر أن محافظة المنيا تضم نحو 3.8 مليون ناخب وناخبة، موزعين على 469 مركزًا انتخابيًا يشمل 476 لجنة فرعية، فيما تستمر عملية التصويت اليوم حتى التاسعة مساءً، وتُستأنف غدًا الثلاثاء 5 أغسطس، وسط متابعة دقيقة لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات المحافظة لضمان نزاهة وسلاسة العملية الانتخابية.

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