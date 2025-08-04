انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. غرامة 500 جنيه وعقوبات بالحبس لمن يتخلف أو يكرر التصويت

انطلقت اليوم انتخابات مجلس الشيوخ 2025: الهيئة الوطنية تصدر تصاريح المتابعة وتلوح بعقوبات رادعة للمخالفين..

انطلقت اليوم الإثنين انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في تمام التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً، على أن تُستكمل غدًا الثلاثاء كآخر أيام الاقتراع،

وشهدت اللجان الانتخابية استعدادات مكثفة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة العملية وتيسير مشاركة المواطنين، ويرصد الموجز التفاصيل.

إصدار تصاريح متابعة الانتخابات وتوزيع مدونة «لازم تعرف»

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إصدار جميع تصاريح متابعة الانتخابات للمسجلين رسميًا وتسليمها لهم.



وأشار إلى أن التصاريح أرفقت بمدونة سلوك انتخابي بعنوان «لازم تعرف»، إضافة إلى قرص مدمج يتضمن المستندات والضوابط المنظمة لتغطية العملية الانتخابية.

تنظيم دخول المتابعين وتسهيل عمل الإعلاميين

أوضح بنداري، في مؤتمر صحفي عُرض عبر قناة «إكسترا لايف»، أن المتابعين يمكنهم دخول مقار اللجان بعد الاستئذان من رئيس اللجنة المختص، شريطة عدم تعطيل سير العملية الانتخابية، كما أعلن عن إنشاء مجموعة تواصل خاصة بالإعلاميين لتبادل المعلومات والتحديثات أولًا بأول.

عقوبات رادعة لمن يكرر التصويت أو ينتحل اسم غيره

شددت الهيئة الوطنية على أن القانون يتصدى بكل حزم لمحاولات التصويت أكثر من مرة أو انتحال صفة ناخب آخر، فقد نصت المادة 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.



ويشمل ذلك كل من أدلى بصوته وهو يعلم بعدم أحقيته، أو شارك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة، أو انتحل اسم غيره، كما يحق لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في هذه الحالة إبطال الأصوات الناتجة عن هذه المخالفات لضمان نزاهة النتائج.

الغرامات على المتخلفين عن المشاركة

وفيما يخص الغرامة على غير المشاركين، أكد بنداري أن الهيئة لا تفرضها إلا بعد استنفاد جميع وسائل التوعية.



وأوضح أن القانون يلزم المتخلف عن التصويت وهو مقيد بقاعدة بيانات الناخبين بدفع غرامة قدرها 500 جنيه، بعد إعداد كشوف المخالفين وإحالتها إلى النيابة العامة.

التوعية أولوية قبل العقاب

أكد بنداري أن نهج الهيئة يقوم على «التوعية ثم التوعية ثم التوعية»، موضحًا أن حملات شاملة تم إطلاقها في مراكز الشباب والمدارس للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.



وأشاد بتفاعل الطلاب مع تلك الحملات، معتبرًا أن ردود أفعالهم إيجابية ومبشرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز وعي الناخبين لا الترهيب.

توزيع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية

تُجرى الانتخابات داخل مصر في 8,825 مقرًا انتخابيًا موزعة على 27 دائرة للنظام الفردي و4 دوائر لنظام القوائم.

ومن أبرزها:

الشرقية: 844 لجنة

القاهرة: 544 لجنة

الغربية: 654 لجنة

الجيزة: 492 لجنة

سوهاج: 507 لجنة

البحيرة: 633 لجنة

المنيا: 476 لجنة

الإسكندرية: 320 لجنة

جنوب سيناء: 18 لجنة

الوادي الجديد: 60 لجنة

بما يضمن تغطية شاملة لكافة المحافظات.

المنافسة بين المرشحين والقوائم

تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ منفردة على مقاعد القوائم، حيث يتطلب القانون حصولها على 5% من أصوات الناخبين.

وعلى مستوى الفردي، يتنافس 424 مرشحًا، بينهم 183 مستقلًا و241 منتمين إلى أحزاب سياسية.

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