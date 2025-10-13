منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر: بكتيريا قاتلة تهدد حياة الملايين

أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين تحذيرًا دوليًا عاجلًا من تفشى- بكتيريا قاتلة مقاومة للمضادات الحيوية، في ظل تزايد معدلات الإصابة التي تحوّل الالتهابات البسيطة إلى أمراض مميتة تهدد النظام الصحي العالمي،

وأكد تقرير حديث للمنظمة أن واحدة من كل ست إصابات بكتيرية تم التحقق منها خلال عام 2023 أبدت مقاومة واضحة للمضادات الحيوية، ما يعكس تصاعد الخطر بشكل مقلق.

تصريحات مقلقة من خبراء المنظمة

قال إيفان هوتين، مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية بالمنظمة، إن النتائج التي توصل إليها التقرير “مقلقة للغاية”، مشيرًا إلى أن تزايد مقاومة المضادات الحيوية يحد من خيارات العلاج المتاحة ويعرض حياة الملايين للخطر.

وأضاف أن الاستخدام المفرط وغير المنضبط للمضادات الحيوية في الطب البشري والبيطري والزراعة أدى إلى تسارع انتشار هذه المقاومة، لتصبح أحد أبرز أسباب الوفيات المرتبطة بالأمراض المعدية عالميًا.

أرقام صادمة وتزايد المقاومة عالميًا

أوضح التقرير أن الجراثيم المقاومة تتسبب بما يقرب من نصف مليون وفاة مباشرة سنويًا، وتُسهم في نحو 5 ملايين وفاة إضافية غير مباشرة حول العالم.

كما كشف عن ارتفاع مقلق في مقاومة البكتيريا لـ 22 نوعًا من المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج التهابات المسالك البولية والجهاز الهضمي والدم والسيلان، بنسبة تجاوزت 40% بين عامي 2018 و2021.

وأشار التقرير إلى أن مقاومة المضادات الأكثر شيوعًا بلغت 30% عالميًا في حالات التهابات المسالك البولية.

دعوة لتعزيز الجهود ومراقبة الاستخدام

من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن مقاومة المضادات الحيوية تعرقل التقدم الطبي وتشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المجتمعات في جميع القارات.

وشددت المنظمة على ضرورة تعزيز أنظمة المراقبة وتحسين إدارة استخدام المضادات الحيوية، خاصة في الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة التي تشهد أعلى معدلات للمقاومة.

كما دعت إلى تطوير أدوية وعلاجات جديدة لمواجهة هذا التحدي العالمي المتفاقم، محذّرة من أن تجاهل الأزمة قد يؤدي إلى عودة البشرية لعصر ما قبل المضادات الحيوية، حيث تصبح الإصابات البسيطة مميتة.

