موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يناير 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

يشهد موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يناير 2026 اهتمامًا واسعًا من المواطنين خلال الأيام الحالية، خاصة مع اقتراب منتصف الشهر، حيث يعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الإعاقة، وقد تصدر البحث عن رابط الاستعلام وخطوات تقديم التظلمات محركات البحث، في ظل حرص المستفيدين على متابعة موقفهم من الدعم وقيمة المعاش المستحق، ويستعرض الموجز التفاصيل.

زيادة البحث عن معاش تكافل وكرامة 2026

مع اقتراب موعد الصرف، ارتفعت معدلات البحث عبر «جوجل» عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، بالإضافة إلى التساؤلات المتعلقة بحجز كشف المعاش، وتحديث البيانات، وتقديم الشكاوى إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمقار الوزارة أو الوقوف في طوابير طويلة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر شفافية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 ليبدأ اعتبارًا من يوم 15 يناير، وهو الموعد الثابت الذي يتم الالتزام به شهريًا لضمان انتظام صرف الدعم وعدم تأثر المستفيدين بأي تأخير.

ويتم الصرف من خلال عدة منافذ معتمدة على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة الوصول للمستحقين في جميع المحافظات، خاصة القرى والمناطق النائية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026

وفيما يخص شهر فبراير، أكدت الوزارة أن صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 سيبدأ أيضًا اعتبارًا من 15 فبراير، وفقًا للجدول الزمني المعتاد، ما لم يصدر أي قرار رسمي بتعديل المواعيد بسبب الإجازات أو الظروف الاستثنائية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة المعاش عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اختيار خدمة الاستعلام عن المستفيدين من تكافل وكرامة. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا. الضغط على زر «استعلام».

وتظهر نتيجة الاستعلام متضمنة بيانات المستفيد، ونوع البطاقة «تكافل أو كرامة»، وحالة البطاقة «سارية أو موقوفة»، وقيمة الدعم المستحق في حالة سريان المعاش.

طريقة تقديم تظلم تكافل وكرامة إلكترونيًا

في حال رفض الطلب أو إيقاف المعاش، يمكن للمواطن تقديم تظلم تكافل وكرامة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للبرنامج، من خلال إدخال الرقم القومي، وشرح سبب الشكوى، وإرفاق المستندات المطلوبة. ويحصل المتقدم على رقم متابعة يمكنه من متابعة حالة التظلم إلكترونيًا حتى صدور النتيجة.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2026

يتم صرف معاش تكافل وكرامة من خلال عدة قنوات، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

مكاتب البريد المصري.

منافذ فوري وكروت ميزة.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

برنامج تكافل وكرامة ودوره الاجتماعي

يعد برنامج تكافل وكرامة ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، حيث يستهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا، وتحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه بانتظام وشفافية.

ويؤكد مسؤولو وزارة التضامن الاجتماعي استمرار تطوير الخدمات الإلكترونية، لتسهيل إجراءات الاستعلام والتظلم، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم دون عناء.