ضوابط الفحوص الطبية لترشح المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الضوابط والإجراءات الخاصة بالفحوص والتحاليل الطبية للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، مع تحديد آليات التسليم والاعتماد داخل السفارات والقنصليات المصرية، ويرصد الموجز التفاصيل.

إجراءات جديدة لتنظيم فحوص المرشحين بالخارج

في إطار استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت الهيئة برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، عن ضوابط وإجراءات الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في الترشح، وذلك عقب دعوة الناخبين للاقتراع رسميًا.

وأكدت الهيئة أن الهدف من القرار هو تسهيل عملية الترشح وضمان النزاهة والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية، مع توفير آلية واضحة للمصريين في الخارج لإتمام الفحص الطبي بشكل رسمي ومعتمد.

تسليم النتائج بالسفارات والقنصليات المصرية

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نتائج الكشف الطبي سيتم تسليمها لطالبي الترشح بمقر السفارة أو القنصلية المصرية المختصة، بعد اعتمادها من الجهات الطبية المعتمدة رسميًا، كما تحتفظ البعثات الدبلوماسية بصورة من هذه النتائج في سجلات مخصصة لضمان دقة الإجراءات وتوثيقها وفق القواعد القانونية.

وأضافت الهيئة أن الفحوص الطبية ستُجرى داخل المستشفيات المعتمدة لدى السفارات والقنصليات المصرية، بما يضمن خضوع جميع المرشحين لنفس المعايير والفحوص المطلوبة دون تمييز.

التزامات مالية وإدارية تضمن الشفافية

وشددت الهيئة على أن على كل طالب ترشح سداد المقابل المالي المحدد من قبل المستشفى المعتمد، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين داخل مصر وخارجها. كما يلزم المتقدم بإجراء جميع الفحوص والتحاليل التي تُظهر خلوه من الأمراض البدنية أو الذهنية أو النفسية، إضافة إلى تحاليل المخدرات والمسكرات لضمان الأهلية الكاملة لتحمل مهام عضوية مجلس النواب.

آلية تقديم التقارير الطبية

تُقدَّم التقارير الطبية الموثقة إلى لجنة متابعة العملية الانتخابية المخصصة لتلقي طلبات الترشح، سواء من الشخص نفسه أو الممثل القانوني للقائمة. ويتم إحالة تلك التقارير إلى لجنة فحص الطلبات المختصة لدراستها وفق القواعد المنظمة.

كما سمحت الهيئة بقبول مستند مبدئي يثبت إجراء الفحوص المطلوبة ضمن أوراق الترشح، على أن يُستكمل التقرير النهائي بنتائج التحاليل قبل غلق باب الترشح رسميًا.

حرص على الجدية والانضباط

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق الجدية والانضباط في العملية الانتخابية، وضمان اللياقة البدنية والذهنية للمرشحين، بما يعزز من كفاءة الأداء النيابي خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

المحاكم الابتدائية تواصل تلقي طلبات الترشح

في السياق نفسه، تواصل المحاكم الابتدائية في المحافظات تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب التقديم منتصف الشهر الجاري في الثانية ظهرًا.

وبحسب إحصاءات الهيئة، فقد بلغ عدد المتقدمين حتى اليوم الرابع 1950 مرشحًا على النظام الفردي، دون تسجيل أي ترشح على نظام القوائم حتى الآن.

خطوة نحو انتخابات أكثر شفافية

تؤكد هذه الضوابط أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسعى لضمان عملية انتخابية نزيهة ومنظمة للمصريين داخل البلاد وخارجها، مع تطبيق معايير موحدة للفحوص الطبية، تضمن نزاهة الترشح وكفاءة من يمثل المواطن المصري تحت قبة البرلمان.