"فيها إيه يعني" لـ ماجد الكدواني يكتسح السينمات متفوقًا على"هيبتا 2" كإيراد يومي

تصدر فيلم "فيها إيه يعني" للنجم ماجد الكدواني الإيرادات وحقق المركز الأول في دور العرض السينمائية وذلك بعد تحقيقة في عاشر أيامه بدور العرض امس الجمعة (5 مليون و 910 ألف) جنيها وبذلك يحتل صدارة الإيرادات اليومية متفوقا على جميع الافلام المعروضه حالياً، ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل.

و كإجمالي إيرادات منذ بدء عرضه بالسينمات وحتي الآن ليصبح اجمالي إيراداته بعد 10 أيام عرض بالسينمات (36 مليون و 710 ألف) جنيهاً مصرياً، وذلك وسط إشادات وتفاعل جماهيري كبير بدور العرض السينمائية.

تفاصيل فيلم"فيها إيه يعني"



"فيها إيه يعني" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية التي اعتاد تقديمها ماجد الكدواني، في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى السينما أو التلفزيون، لاسيما وأنه يُحقق فيها نجاحات كبيرة، وتحظى بثقة الجمهور.

نجوم فيلم “فيها إيه يعني”

فيلم "فيها إيه يعني" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز محمد رشيدي، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

أبطال فيلم هيبتا 2

فيلم هيبتا 2 بطولة عدد كبير من الفنانين وهم منة شلبي وكريم فهمي ومايان السيد وكريم قاسم وسلمى أبوضيف وحسن مالك وجيهان الشماشرجي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.

