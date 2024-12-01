من هيبتا إلى 6 أيام..كيف نجح أحمد مالك في تجسيد شخصيات مؤثرة؟

يعتبر الفنان أحمد مالك من أبرز النجوم الشباب في الساحة الفنية، تميز بأدائه المتنوع وقدرته على تجسيد شخصيات مختلفة، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور والنقاد، منذ بداياته المبكرة، استطاع أن يلفت الأنظار بموهبته الفائقة وحضوره القوي على الشاشة، ليصبح اليوم من الأسماء اللامعة في الوسط الفني.

ورغم تعدد مشاركاته في الأعمال الدرامية والسينمائية، فإن أحمد مالك يواصل صعوده بقوة نحو القمة، ويظل في حالة تطور مستمر، وأنتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "6 أيام" أولى أعماله في البطولة السينمائية .

يرصد الموجز أبرز محطات أحمد مالك الفنية بدءا من عام 2005 حتى عام 2025.

أحمد مالك

أحمد مالك يواصل نجاحه بفيلم "6 أيام"

يعتبر فيلم "6 أيام" أحدث الأعمال التي يشارك فيها أحمد مالك، الذي انتهى من تصويره مؤخرًا، يحمل هذا الفيلم طابعًا دراميًا رومانسيًا مثيرًا، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، حيث يتناول علاقة حب وصداقة بين شخصيتين فُرِقَت بينهما الظروف القاسية، مع هذه التجربة الجديدة، يتضح لنا مدى قدرة مالك على تقديم أدوار معقدة ومؤثرة، تضيف إلى رصيده الفني.

يتناول فيلم "6 أيام" قصة يوسف وعالية، اللذين يفترقان لسنوات بسبب الظروف القهرية التي مرّا بها في فترة دراستهما الثانوية لكن القدر يجمع بينهما مرة أخرى في مرحلة متقدمة من حياتهما، ليكتشف كل منهما أن حياته قد اتخذت مسارًا مختلفًا عن الآخر.

تتساءل القصة حول ما إذا كان الحب القديم لا يزال قائمًا بينهما بعد مرور السنوات، وما إذا كانت مشاعرهما ستتغير مع مرور الزمن.

يحمل الفيلم العديد من الأسئلة العاطفية العميقة التي يعكف أحمد مالك على تجسيدها بحرفية تامة، ليقدم واحدة من أبرز أدواره الفنية في هذا العمل الذي يتميز بالكثير من التشويق.

بداية مشوار أحمد مالك

بدأ أحمد مالك مشواره الفني في سن مبكرة، حيث كان عمره عشر سنوات فقط حينما ظهر لأول مرة على الشاشة ورغم صغر سنه، أظهر قدرات تمثيلية ناضجة تفوق سنه، ليجذب انتباه كبار الفنانين والنقاد على حد سواء.

كانت مشاركته الأولى في مسلسل "أحلامنا الحلوة" عام 2005 بمثابة نقطة انطلاق نحو النجاح، حيث تألق إلى جانب نجوم كبار مثل فاروق الفيشاوي ونيرمين الفقي.

على الرغم من كونه لا يزال في مرحلة التعليم، تمكن مالك من أن يثبت نفسه فنانًا موهوبًا، مما جعله يتطلع إلى مسيرة فنية طويلة مليئة بالتحديات والفرص.

مشاركة أحمد مالك في أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية

توالت مشاركات أحمد مالك في الأعمال الفنية، وكان كل دور يلعبه خطوة جديدة نحو التميز. في عام 2008، كانت له تجربة سينمائية ناجحة في الفيلم الكوميدي "ما فيش فايدة" الذي جمعه مع مصطفى قمر وإدوارد.

ومع مرور السنوات، كانت له مشاركات متنوعة في أفلام ومسلسلات هامة مثل "الجماعة" الذي قدم فيه شخصية "حسن البنا" في مرحلة شبابه، وفيلم "هيبتا" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السينما المصرية.

قدّم مالك في "هيبتا" دورًا مؤثرًا يعكس مراحل الحب السبع، وهو دور لاقى إشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء.

كما قدم في عام 2016 فيلم "اشتباك"، الذي كان مشتركًا بين عدة دول منها مصر وفرنسا، وحصل على جوائز عدة، فيما كان فيلم "الشيخ جاكسون" في 2017 من أبرز المحطات في مشواره الفني، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل دور ثان في مهرجان جمعية الفيلم.

أحمد مالك

الانتقال إلى السينما العالمية

في خطوة نحو العالمية، يستعد أحمد مالك حاليًا لتجربة جديدة في السينما العالمية من خلال فيلم "Montréal Girls"، وهو أول ظهور له في صناعة السينما الدولية. في هذا الفيلم، يجسد مالك شخصية شاب مصري يُدعى "باسل"، يواجه تحديات كبيرة عندما يذهب إلى كندا للدراسة ويكتشف عالمًا جديدًا قد يهدد مستقبله وأحلامه.

هذا الدور يعد خطوة جريئة وجديدة في مسيرة مالك، التي تؤكد أنه يسعى لتوسيع آفاقه الفنية في مجالات متنوعة.

أخر أعمال أحمد مالك

من بين أحدث مشاريع أحمد مالك، يأتي مسلسل "مطعم الحبايب"، الذي عرض في الأيام الماضية على منصة "شاهد"، يتناول المسلسل قصة كوميدية تدور حول منافسة بين أصحاب المطاعم في أحد الأحياء، كما يعرض الحياة الخاصة للعاملين في مجال الطبخ والتحديات التي يواجهونها.

وحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه، ويُعد علامة فارقة في مسيرة أحمد مالك الفنية، حيث يُظهره في قالب جديد يدمج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

مسلسل مطعم الحبايب

أحمد مالك في رمضان 2025

كما يعمل أحمد مالك على تحضير مسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح"، الذي سيجمعه بالفنان طه دسوقي، ومن المقرر أن يُعرض في رمضان 2025،المسلسل من إنتاج "المتحدة للخدمات الإعلامية"، وهو يأتي في إطار فكرة جديدة يتولى مالك نفسه تقديمها.

اقرأ أيضاً

طرح فيلم "عنها" بطولة أحمد مالك وندى الشاذلي في السينمات غدًا

أحمد مالك وندى الشاذلي في علاقة غامضة في البرومو الرسمي بفيلم “عنها”