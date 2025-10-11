الطن بكااام؟..سعر حديد التسليح والأسمنت اليوم السبت 11 أكتوبر للمستهلك في مصر

يبحث الكثير من المستهلكين يوميًا عن أسعار الحديد والإسمنت، والتي تختلف قليلًا من منطقة إلى أخرى.

وكما عودكم موقع“ الموجز ” ، نوفر لكم جدولًا يشمل أسعار الحديد والإسمنت في القاهرة لجميع الشركات،اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 ، مما يمكنكم من المقارنة بين الأسعار والجودة بكل سهولة. وجاءت الأسعار كالتالي:

بالنسبة لـ أسعار الحديد للمستهلك في مصر جاءت كالتالي – تسليم أرض مصنع

سعر طن الحديد الاستثماري: 37,646 جنيهًا

سعر طن حديد عز للمستهلك: 39,307 جنيهًا (يشمل تكلفة النقل وهامش الربح)

أسعار باقي أنواع الحديد للطن:

حديد بشاي: 38,400 جنيه

حديد المصريين: 38,000 جنيه

حديد العتال: 38,000 جنيه

حديد المعادي: 38,000 جنيه

حديد الكومي: 36,000 جنيه

حديد العشري: 36,200 جنيه

مصر ستيل: 37,500 جنيه

بيانكو: 36,500 جنيه

حديد الجيوشي: 37,000 جنيه

حديد المراكبي: 37,500 جنيه

حديد عطية: 38,500 جنيه

سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة: يبدأ من 42,000 جنيه، مع زيادة تصل للمستهلك بين 500 و1,000 جنيه لدى بعض التجار والموزعين.

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت للمستهلك في مصرجاءت كالتالي – تسليم أرض مصنع

الأسمنت الرمادي للطن:

أسمنت رمادي: 3,915 جنيه

أسمنت السويدي: 3,650 جنيه

أسمنت السويس: 3,450 جنيه

أسمنت حلوان: 3,460 جنيه

أسمنت المخصوص: 3,440 جنيه

أسمنت التعمير: 3,350 جنيه

أسمنت المعلم: 3,350 جنيه

أسمنت السهم: 3,390 جنيه

أسمنت الفهد: 3,340 جنيه

أسمنت وادي النيل: 3,350 جنيه

أسمنت مصر بني سويف: 3,395 جنيه

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت الابيض للمستهلك في مصر جاءت كالتالي – تسليم أرض مصنع

أسمنت الواحة الأبيض: استقر عند 4,140 جنيه

أسمنت الأبيض العادة: 4,120 جنيه

أسمنت سوبر سيناء: 4,000 جنيه

بالنسبة لـ أسعار الجبس للمستهلك في مصر

جاءت كالتالي – تسليم أرض مصنع

جبسينا - سيناء: من 1,420 إلى 1,500 جنيه

البلاح - إكسبريس: من 1,350 إلى 1,450 جنيه

العامرية - العامرية: من 1,320 إلى 1,430 جنيه

السويس - السويس: من 1,425 إلى 1,450 جنيه

الدولية - الدولية: من 1,420 إلى 1,500 جنيه

نجوم سيناء - المعمار: من 1,370 إلى 1,420 جنيه

إيكوبات - مصر سيناء: من 1,420 إلى 1,450 جنيه

سيناء للجبس - نجمة سيناء: من 1,430 إلى 1,460 جنيه

سيناء للجبس - زهرة سيناء: من 1,480 إلى 1,490 جنيه

أسعار الطوب الأحمر (جنيه/ألف طوبة)

طفلي مثقب (19×9×6 سم): 1,600

طفلي مثقب (24×11×6 سم): 2,600

طفلي مثقب (19×9×12 سم): 3,200

طفلي مثقب (24×11×12 سم): 4,000

طفلي مثقب (25×12×12 سم): 4,900

أسعار الطوب الأسمنتي

مصمت (20×10×6 سم): 2,800 للبالتة

مصمت (25×12×6 سم): 3,000 للبالتة

مفرغ (40×20×12 سم): 6,800 للبالتة

مفرغ (40×20×20 سم): 9,000 للبالتة

طوب وردي (25×12×6 سم): 2,200 للألف طوبة

أسعار الرمل (جنيه/متر)

الرمل الناعم: 95 – 170

الرمل الأحمر العادي: 40

الرمل الأحمر الخشن: 60

الرمل الخشن: 100

أسعار الزلط (جنيه/متر)

الزلط الكبير: 170

الزلط المتوسط: 190

الزلط الفينو: 220

