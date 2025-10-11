الطن بكااام؟..سعر حديد التسليح والأسمنت اليوم السبت 11 أكتوبر للمستهلك في مصر
يبحث الكثير من المستهلكين يوميًا عن أسعار الحديد والإسمنت، والتي تختلف قليلًا من منطقة إلى أخرى.
وكما عودكم موقع“ الموجز ” ، نوفر لكم جدولًا يشمل أسعار الحديد والإسمنت في القاهرة لجميع الشركات،اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 ، مما يمكنكم من المقارنة بين الأسعار والجودة بكل سهولة. وجاءت الأسعار كالتالي:
بالنسبة لـ أسعار الحديد للمستهلك في مصر جاءت كالتالي – تسليم أرض مصنع
سعر طن الحديد الاستثماري: 37,646 جنيهًا
سعر طن حديد عز للمستهلك: 39,307 جنيهًا (يشمل تكلفة النقل وهامش الربح)
أسعار باقي أنواع الحديد للطن:
حديد بشاي: 38,400 جنيه
حديد المصريين: 38,000 جنيه
حديد العتال: 38,000 جنيه
حديد المعادي: 38,000 جنيه
حديد الكومي: 36,000 جنيه
حديد العشري: 36,200 جنيه
مصر ستيل: 37,500 جنيه
بيانكو: 36,500 جنيه
حديد الجيوشي: 37,000 جنيه
حديد المراكبي: 37,500 جنيه
حديد عطية: 38,500 جنيه
سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة: يبدأ من 42,000 جنيه، مع زيادة تصل للمستهلك بين 500 و1,000 جنيه لدى بعض التجار والموزعين.
بالنسبة لـ أسعار الأسمنت للمستهلك في مصرجاءت كالتالي – تسليم أرض مصنع
الأسمنت الرمادي للطن:
أسمنت رمادي: 3,915 جنيه
أسمنت السويدي: 3,650 جنيه
أسمنت السويس: 3,450 جنيه
أسمنت حلوان: 3,460 جنيه
أسمنت المخصوص: 3,440 جنيه
أسمنت التعمير: 3,350 جنيه
أسمنت المعلم: 3,350 جنيه
أسمنت السهم: 3,390 جنيه
أسمنت الفهد: 3,340 جنيه
أسمنت وادي النيل: 3,350 جنيه
أسمنت مصر بني سويف: 3,395 جنيه
بالنسبة لـ أسعار الأسمنت الابيض للمستهلك في مصر جاءت كالتالي – تسليم أرض مصنع
أسمنت الواحة الأبيض: استقر عند 4,140 جنيه
أسمنت الأبيض العادة: 4,120 جنيه
أسمنت سوبر سيناء: 4,000 جنيه
بالنسبة لـ أسعار الجبس للمستهلك في مصر
جاءت كالتالي – تسليم أرض مصنع
جبسينا - سيناء: من 1,420 إلى 1,500 جنيه
البلاح - إكسبريس: من 1,350 إلى 1,450 جنيه
العامرية - العامرية: من 1,320 إلى 1,430 جنيه
السويس - السويس: من 1,425 إلى 1,450 جنيه
الدولية - الدولية: من 1,420 إلى 1,500 جنيه
نجوم سيناء - المعمار: من 1,370 إلى 1,420 جنيه
إيكوبات - مصر سيناء: من 1,420 إلى 1,450 جنيه
سيناء للجبس - نجمة سيناء: من 1,430 إلى 1,460 جنيه
سيناء للجبس - زهرة سيناء: من 1,480 إلى 1,490 جنيه
أسعار الطوب الأحمر (جنيه/ألف طوبة)
طفلي مثقب (19×9×6 سم): 1,600
طفلي مثقب (24×11×6 سم): 2,600
طفلي مثقب (19×9×12 سم): 3,200
طفلي مثقب (24×11×12 سم): 4,000
طفلي مثقب (25×12×12 سم): 4,900
أسعار الطوب الأسمنتي
مصمت (20×10×6 سم): 2,800 للبالتة
مصمت (25×12×6 سم): 3,000 للبالتة
مفرغ (40×20×12 سم): 6,800 للبالتة
مفرغ (40×20×20 سم): 9,000 للبالتة
طوب وردي (25×12×6 سم): 2,200 للألف طوبة
أسعار الرمل (جنيه/متر)
الرمل الناعم: 95 – 170
الرمل الأحمر العادي: 40
الرمل الأحمر الخشن: 60
الرمل الخشن: 100
أسعار الزلط (جنيه/متر)
الزلط الكبير: 170
الزلط المتوسط: 190
الزلط الفينو: 220
اقرأ أيضًا:
اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 .. الحديد والأسمنت والجبس