أزمة في الوسط الفني.. ألبوم محمد فؤاد ينتقل لعمر كمال بعد خلاف مع المنتج (تفاصيل)

شهد الوسط الفني أزمة كبيرة بين المنتج محمد مجاهد والمطرب محمد فؤاد، بعدما كان مقررًا أن يطلق فؤاد ألبومه الجديد من إنتاج مجاهد للعودة إلى الساحة الغنائية بعد غياب طويل.

ويرصد موقع الموجز تفاصيل الخلاف، بدأت الخلافات عندما أصر محمد فؤاد على تعديل بعض كلمات الأغاني لتناسب أسلوبه الشخصي، بجانب تأخره عن مواعيد التسجيل المتفق عليها، وهذا دفع المنتج أن يقوم بإلغاء الاتفاق ونقل الألبوم إلى المطرب عمر كمال.

سبب الخلاف

وكشف عمر كمال في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” عن تفاصيل الأزمة: "فعلاً، كان هذا الألبوم مخصصًا لمحمد فؤاد، لكن حصلت خلافات بينه وبين المنتج، وتوقف المشروع مؤقتًا، بعد ذلك وصلني الألبوم وقمت بتعديل الأغاني بما يتناسب مع سني وتجربتي".

تفاصيل الألبوم

وأضاف عمر كمال أن الألبوم سيشهد طرح أربعة أغاني في الأسبوع الأول من نوفمبر، مؤكدًا: "انتهيت من تسجيل جميع أغاني الألبوم، وسيتم طرح 4 أغاني منه في الأسبوع الأول من نوفمبر".

ويضم الألبوم تعاون عمر كمال مع نخبة من صناع الموسيقى في مصر، مثل رامي جمال، محمد يحيى، نادر حمدي، تامر حسين، وعزيز الشافعي.

آخر أعمال عمر كمال

ويُذكر أن آخر أعمال عمر كمال كانت أغنية “يا محروقين مننا” بالتعاون مع محمود الليثي، من كلمات وألحان محمود العربي.

