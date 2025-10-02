انتوا مالكم.. منى هلا ترد على انتقادات زواجها المدني

تحدثت الفنانة منى هلا عن حياتها الخاصة، وكشفت عن تجربتها مع الزواج المدني، موضحة أن قرارها جاء عن اقتناع كامل، وأن هذا النوع من الزواج يختلف في تفاصيله القانونية من بلد لآخر، ويرصد الموجز التفاصيل.

تصريحات منى هلا

وأوضحت منى هلا في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية مروة صبري في برنامج "قعدة ستات" أن زواجها موثق رسميًا ويشمل الإشهار، إلا أن بعض الناس لا يعتبرونه زواجًا حقيقيًا بسبب اختلاف النظرة المجتمعية في العالم العربي، مقارنة بما هو متعارف عليه في الدول الأخرى، وقالت: "اتجوزت جواز مدني عشان برا الورق بيختلف عن هنا، وده الناس مش بتعتبره جواز.. بس هو حاجة موثقة وفيه إشهار".

منى هلا ترد على هجوم الجمهور عليها بسبب زواجها المدني

كما ردت منى هلا على الهجوم الشديد الذي تعرضت له عقب إعلان زواجها المدني، مؤكدة إيمانها بالحرية الشخصية وحق كل إنسان في اختيار حياته الخاصة، وأضافت: "لما الناس هاجمتني قولتلهم أنتو مالكم، ما كل واحد يخليه في نفسه يا جماعة".

غير موفقة.. منى هلا تتعرض لانتقادات الجمهور بسبب إطلالتها

وفي سياق آخر، أثارت منى هلا حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية بعد ظهورها بإطلالة غير موفقة على حد وصف البعض خلال حضورها افتتاح مهرجان بورسعيد السينمائي، حيث اعتبر كثير من المتابعين إطلالتها غير مناسبة ووجهوا لها انتقادات واسعة عبر "فيسبوك" و"إنستجرام".

