رنا رئيس تشكر جمهورها بعد تجاوز أزمتها الصحية: "وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا"

وجهت الفنانة رنا رئيس رسالة شكر وامتنان لجمهورها بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة، معبرة عن امتنانها لكل من سأل عنها واطمأن عليها.

وأكدت رنا رئيس أنها تجاوزت تلك المحنة بفضل دعوات الجمهور لها، حيث كتبت عبر الستوري حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "حابة أشكر من قلبي كل شخص سأل واطمن عليا، وجودكم ورسائلكم فرقوا معايا أكتر مما تتخيلوا الحمد لله أنا أحسن بكتير دلوقتي وممتنة جدًا لكل هذا الحب والدعم".

وتعرضت الفنانة رنا رئيس لأزمة صحية مؤخراً، استدعت نقلها للمستشفى وخضوعها لعملية جراحية عاجلة، وكشفت والدتها، زينب حسن، خلال مداخلة مع برنامج "الستات" على قناة النهار، تقديم الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، عن تفاصيل حالتها الصحية وسبب نقلها للمستشفى، وقالت: "رنا الإجهاض حصل من 3 شهور ومن بعده كانت دايما تعبانة وعندها نزيف، وكنا بنروح لدكتور ونتابع. وفجأة من 5 أيام عندها مغص جامد وتعب لا يحتمل، والمسكنات مش نافعة، وابتدوا يدوها مخدر علشان تقدر تتحمل".

وأضافت زينب حسن: "الدكتور طلب 4D وقال فورا لازم تعمل منظار لأن حالتها مش طبيعية، وكانت في حالة خطرة ولقى النزيف واصل لغاية الكبد والطحال ومؤثر على المبيض وفي التواء، وطلعنا من العمليات بعد 6 ساعات".

فيلم "سفاح التجمع"

وأعلنت الفنانة رنا رئيس، اعتذارها عن المشاركة في فيلم "سفاح التجمع" نتيجة ظروفها الصحية، وكان من المقرر أن يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، سينتيا خليفة، صابرين، انتصار، دنيا سامي، آية سليم، مريم الجندي، إلى جانب عدد آخر من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي.

