عادة غذائية بسيطة قد تحميك من طنين الأذن.. دراسة تكشف السر

كشفت دراسة علمية حديثة أن نوعية الطعام التي يتناولها الإنسان يوميًا تلعب دورًا محوريًا في احتمالات الإصابة بطنين الأذن، أحد أكثر اضطرابات السمع شيوعًا وإزعاجًا، والذي يصعب علاجه في كثير من الحالات.



دراسة واسعة على مدار 4 سنوات

وبحسب ما نشرته دورية علمية متخصصة في علوم الأوبئة، قام فريق بحثي بمتابعة الحالة الصحية لأكثر من 113 ألف امرأة، مع تحليل أنماطهن الغذائية على مدار أربع سنوات كاملة، لرصد العلاقة بين العادات الغذائية والإصابة بطنين الأذن.



نتائج مقلقة وإشارات واعدة

وخلال فترة المتابعة، أُصيبت نحو 23 ألف مشاركة بطنين الأذن المزمن، وأظهرت النتائج أن الالتزام بنظام غذائي محدد لا يضمن بالضرورة علاج المشكلة، إلا أن تناول أطعمة معينة كان له تأثير ملحوظ في تقليل احتمالات الإصابة.



الفواكه درع وقائي طبيعي



وأوضح الباحثون أن الإكثار من تناول الفواكه ساهم في خفض خطر الإصابة بطنين الأذن بنسبة تصل إلى 19%، في المقابل، ارتبط الإفراط في تناول الحبوب الكاملة والمشروبات المُحلاة بالسكر بزيادة احتمالات الإصابة بنسبة تراوحت بين 12% و26%.



خطوة نحو الوقاية لا العلاج



وأكد فريق البحث، في تصريحات لموقع «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية، أن هذه النتائج تفتح المجال لوضع استراتيجيات وقائية قائمة على التغذية الصحية، للحد من فرص الإصابة بطنين الأذن قبل تطوره.



مشكلة صحية واسعة الانتشار



ويُذكر أن نحو 50 مليون شخص بالغ في الولايات المتحدة وحدها يعانون من طنين الأذن، وهي حالة صحية تؤثر سلبًا على جودة السمع والحياة اليومية، ولا يتوفر لها حتى الآن علاج جذري وفعّال.

اقرأ أيضًا:

زبدة الفول السوداني للريجيم: فوائد مذهلة تدعم فقدان الوزن

فوائد وأضرار تناول الفول السوداني.. يحافظ على صحة القلب ويجب تناوله بحذر