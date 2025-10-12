إيناس الدغيدي تكشف كواليس قصة حبها وزواجها: "لقيته شخص تقيل وأنا بحب الراجل التقيل"

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي تفاصيل قصة حبها وزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، مؤكدة أن علاقتهما بدأت بعد فترة من التعارف عبر مكالمة هاتفية امتدت لشهر كامل، وأن كلًّا منهما تأكد من مشاعره تجاه الآخر قبل اتخاذ خطوة الزواج، وقالت خلال تصريحاتها في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "أحمد قال عني إني كوين مصر، وصديقي أرسل لي الفيديو حينما كانا في سيدني، فجبْت رقمه وبعتّ له وشكرته، وطلب مني أكلمه 3 دقايق، وتحدثنا هاتفياً شهر ولقيته شخص تقيل مش خفيف وأنا بحب الراجل التقيل، وجه وقعدت معاه".

تصريحات إيناس الدغيدي

وأكدت إيناس الدغيدي خلال تصريحاتها التي يرصدها موقع الموجز على أنها كانت خائفة من خوض تلك التجربة خاصة أنها عاشت بدون زواج 18 عاماً، معلقة: "جه بعد شهر يتجوزني، قولت له ندّي نفسنا فرصة، المسافة البعيدة اللي بينا دي هتخلينا مش مع بعض، وبعدها قولت له خلاص نجرب كنت خايفة، وبقالي 18 سنة عايشة لوحدي، أكيد خفت أكرر التجربة".

تصريحات زوجها

ومن جانبه، تحدث زوجها أحمد عن إعجابه بآراء إيناس الدغيدي وجرأتها قائلاً: "أنا بحب جرأتها وآرائها المختلفة، وهي عكس ما يظهر، طيبة جدًا، وبتقول الأفكار اللي مؤمنة بيها".

وأشار إلى أنه تزوج من قبل ولديه ثلاثة أبناء، مضيفاً: "عندي 3 أبناء، أكبرهم بنتي إيناس وهي طبيبة نفسية، وأول حفيدة لي عندها سنة، واخترت تاريخ الفرح يوم 10 أكتوبر لأنه يوم مولد حفيدتي سمر، وعندي ابن اسمه كريم وبنت اسمها جاسمين".

وأضاف أنه أيضاً عاش 18 عاما بدون زواج، معلقاً: "عشت 18 سنة أعزب منهمك في الشغل، وأنا بحب البيزنس، وقلت آن الأوان للزواج".

واختتم عبد المنعم حديثه بذكر موقف قديم يعكس إعجابه بالمخرجة إيناس الدغيدي منذ سنوات، قائلًا: "كان فيه زميلة لي في الشغل قلتلي يا أستاذ أحمد أنت لوحدك ولازم تتجوز، فقولتلها لو فيه حد هتجوزه، نفسي تبقى إيناس الدغيدي".

اقرأ أيضاً:

بعد حديثها عن ابنتها.. المخرجه ايناس الدغيدي تتصدر التريند

إيناس الدغيدي ليست الأولي.. نجوم خاضوا تجربة المساكنة