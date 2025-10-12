علاقتي بربنا أهم من أي إبرة تجميل.. لطيفة تكشف سر نضارة بشرتها

قالت الفنانة لطيفة التونسية، خلال لقائها مع قناة "الحوار التونسي"، إن سر جمالها الدائم ونضارة بشرتها لا يعود لإجراءها أي عمليات تجميل، مشيرة إلى أن الجمال الحقيقي ينبع من الروح والإيمان والالتزام بأسلوب حياة صحي، ويرصد موقع الموجز أبرز تصريحاتها.

تصريحات لطيفة

وأضافت الفنانة التونسية أن سر شبابها يكمن أيضًا في نمط حياتها المنتظم والصحي، وهو ما يساعدها على الحفاظ على طاقتها وحيويتها، وجاء ذلك في ردها على سؤال المذيع عن سر نضارة بشرتها وهل تستخدم أي إبرة تجميل، فقالت: "عندي إبرة اسمها سجادة الصلاة، وعلاقتي بربنا أهم من أي إبرة.. وبمارس الرياضة، وبنام وبصحى بدري، وعمري ما أجريت عملية تجميل".

علاقة لطيفة بمصر

وعبرت لطيفة خلال اللقاء أيضاً عن حبها العميق لمصر، مؤكدة أن ارتباطها بها ليس مجرد علاقة فنية، بل انتماء وجداني، مضيفة: "أنا غنيت لمصر وتشرفت بده.. مصر حضارة 7000 سنة، وعمري ما حسيت بغربة في القاهرة، لأني من وأنا عندي 3 سنين اتربيت على الفن المصري.. حتى أساتذتي في تونس ربوني على الفن المصري.. مصر في دم كل العرب".

آخر أعمال لطيفة

وكانت لطيفة قد طرحت مؤخرًا عدة أغاني من ألبومها الجديد "قلبي ارتاح" عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى، بجانب قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهو أول ألبوم عربي يتم إنتاجه بالكامل بتقنية "دولبي أتموس"، وحرصت لطيفة خلاله على التجديد ومواكبة التطور التكنولوجي في صناعة الموسيقى.

وشملت الدفعة الأولى من الأغاني

"قلبي ارتاح" وهي من كلمات حسام سعيد، ألحان مصطفى الشعيبي، وتوزيع محمد ياسر، وأغنية"Sorry" وهي من كلمات مصطفى حدوته، ألحان أردني، وتوزيع كلوبكس، وأغنية "هتقبلني" كلمات محمد شافعي، ألحان وتوزيع إسلام رفعت، وأغنية"معرفكش"كلمات مصطفى حدوته، ألحان وليد العطار، وتوزيع كلوبكس.

وحظيت الأغاني بردود فعل إيجابية من جمهور لطيفة، حيث انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات كبيرة منهم عقب اللحظة الأولى لطرحها.

