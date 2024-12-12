لطيفة بإطلالة إيلي صعب.. تفاصيل عن أزياء حفل توزيع جوائز بيلبورد للموسيقى

شهدت مدينة الرياض أجواء احتفالية مميزة أمس الأربعاء 11 ديسمبر 2024، حيث استضاف مركز الملك فهد الثقافي أول نسخة عربية من حفل توزيع جوائز بيلبورد للموسيقى وجاء الحفل كجزء من فعاليات "أسبوع الرياض الموسيقي"، الذي يُعد نقلة نوعية في المشهد الثقافي والفني في المنطقة، وجمع الحدث نخبة من نجوم الغناء العربي تحت سقف واحد، وسط منافسة محتدمة بين الفنانين الذين تنافسوا على جوائز تقديرية في فئات متعددة، تكريمًا لإبداعهم وتأثيرهم في الساحة الموسيقية على رأسهم لطيفة.

يرصد الموجز تفاصيل حفل توزيع جوائز بيلبورد للموسيقى وإطلالة لطيفة في السياق التالي.

لطيفة

لطيفة تخطف الأنظار بإطلالة من توقيع إيلي صعب

كانت الفنانة التونسية لطيفة واحدة من أبرز الحاضرين، حيث أثارت اهتمام الحاضرين بإطلالتها اللامعة والمميزة واختارت لطيفة بدلة فضية براقة من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب، نسقتها مع قميص لامع متطابق وبلغت تكلفة هذه الإطلالة الأنيقة حوالي 320 ألف جنيه مصري، مما جعلها محط الأنظار خلال الحفل.

تأتي إطلالة لطيفة بعد أن ظهرت الإعلامية لجين عمران بنفس البدلة، لكن بأسلوب مختلف، أثناء عرض أزياء إيلي صعب ضمن موسم الرياض.

لطيفة

لطيفة

لطيفة

ألبوم "مفيش ممنوع" يشغل حديث لطيفة

لم تقتصر مشاركة لطيفة في الحفل على الحضور فقط، بل انتهزت الفرصة للحديث عن أحدث أعمالها الفنية، ألبوم "مفيش ممنوع"، الذي طرحته في صيف 2024.

يحتوي الألبوم على 10 أغنيات، 8 منها باللهجة المصرية، وأغنيتين بلهجات عربية أخرى، وقد تميزت جميع أغانيه بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

أوضحت لطيفة أنها استعانت بتقنيات حديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، في تصوير 7 من الأغاني مع المخرج وليد ناصيف، بينما تولى المخرج شريف ترحيني تصوير أغنيتين أخريين.

وقالت لطيفة في تصريحاتها إن الألبوم يمثل تجربة شخصية عميقة، حيث بدأ العمل عليه قبل وفاة والدتها، التي كانت تُشاركها اختيار الأغنيات وتقديم رأيها فيها.

أكدت أن والدتها كانت جزءًا كبيرًا من هذا المشروع، وهو ما يجعل الألبوم يحمل طابعًا عاطفيًا خاصًا بالنسبة لها.

إليسا تتوج بجائزة الأيقونة وتُهديها للبنان

من بين اللحظات البارزة في الحفل، تكريم الفنانة اللبنانية إليسا بجائزة "الأيقونة"، تقديرًا لمشوارها الفني الذي يمتد لأكثر من 25 عامًا.

في كلمتها خلال استلام الجائزة، عبرت إليسا عن امتنانها العميق لهذا التكريم، معتبرةً أنه ليس مجرد جائزة شخصية، بل احتفاء بالموسيقى العربية بأكملها.

أهدت الجائزة إلى وطنها لبنان، الذي استمدت منه القوة والصمود، وشكرت جمهورها الوفي الذي كان دائمًا إلى جانبها.

إليسا

أجواء تنافسية وتكريم النجوم

شهد الحفل تكريم العديد من الفنانين والفنانات الذين تفوقوا في مختلف الفئات الموسيقية:

• أفضل دويتو عربي: فاز بها أحمد سعد وأصالة عن أغنيتهما المشتركة "سبب فرحتي"، حيث مازح سعد الجمهور أثناء تسلمه الجائزة.

• أفضل فنانة عن الأغنية الخليجية: حصلت عليها الفنانة أميمة طالب، بعد منافسة مع أسماء كبيرة مثل أصالة نصري وبلقيس.

• أغنية العام: حصدها تامر عاشور عن أغنيته الشهيرة "هيجيلي موجوع".

• أفضل أغنية مهرجان: فازت بها أغنية "أيوا يا حبيبتي وحشتيني" لإسلام كابونجا.

كما حصل الفنان توو ليت على جائزة "الفنان الأكثر صعودًا"، معبرًا عن امتنانه لهذه الفرصة التي ساعدت في تسليط الضوء على موهبته.

بيلبورد العربية.. منصة جديدة للانطلاق نحو العالمية

إطلاق بيلبورد العربية في يونيو 2023 كان خطوة مهمة لدعم الموسيقى العربية وإيصالها إلى الجماهير العالمية. منذ انطلاقتها، أطلقت المنصة مبادرات متعددة، مثل "أصوات الأرض" و"المرأة في الموسيقى"، بالإضافة إلى جلسات بيلبورد الحصرية التي تجمع أبرز المواهب الموسيقية.

هذه الجهود ساهمت في خلق مساحة تُبرز التنوع الثقافي والإبداعي للفنانين العرب، مع تقديم دعم غير مسبوق للمواهب الجديدة.

الموسيقى العربية تتألق عالميًا

لم يكن حفل بيلبورد العربية مجرد احتفاء بالنجاح الفردي للفنانين، بل كان تأكيدًا على قدرة الموسيقى العربية على تحقيق حضور عالمي قوي.

جمع الحفل بين الأجيال المختلفة من الفنانين، ليبرز التنوع والثراء الموسيقي الذي يتمتع به العالم العربي، وليُثبت أن الرياض باتت مركزًا ثقافيًا عالميًا قادرًا على تنظيم أحداث تجمع بين الإبداع والتراث.

اقرأ أيضاً:

لطيفة تشعل مهرجان طبرقة الدولي بحفل غنائي مبهر وحضور جماهيري كامل العدد

حفل غنائي ضخم لـ لطيفة في صفاقس ضمن مهرجان صفاقس الدولي