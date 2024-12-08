مزادات ملابس الفنانين تحقق أرقاما فلكية .. بدلة لطيفة وفستان شريهان بالملايين

قررت مجموعة من الفنانات التخلي عن جزء من خزائنهن الخاصة من الملابس الفاخرة، وبيعهن في مزادات علنية .

وقد شهد هذه المزادات إقبالاً كبيراً من محبي الموضة والفن، حيث وصلت قيمة بعض القطع إلى ملايين الجنيهات، وكانت أبرز القطع التي لفتت الأنظار هي بدلة الفنانة لطيفة، التي حققت رقماً قياسياً في المزاد.

ويرصد لنا موقع "الموجز" أبرز أسماء الفنانات اللاتي وضعن ملابسهم في مزاد من خلال السطور التالية:

مزاد بدلة لطيفة

منذ عدة أشهر أطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج "مزاد بدلة لطيفة" وهي البدلة التي ظهرت بها مع الإعلامية مني الشاذلي، وليست هذه المرة الأولي لارتدائها بل ارتدت هذه البلد منذ 30 عاما عند تصوير فيديو كليب "بحب في غرامك".

وشاركت الفنانة لطيفة، الهاشتاج عبر حسابها على انستجرام وفيسبوك واعلنت من خلاله أنها سوف تتبرع بالمبلغ لاحدي الجمعيات الخيرية، وكتب لطيفة معلقة: تفتكروا ‎مزاد بدلة لطيفه بكره يوصل لكام؟.. الليلة وصل 200000 يا رب بكرة يكبر ونقدر نساعد به الجمعية الخيرية اللي فى بالى.

بدلة لطيفة في المزاد

مزاد ملابس سميرة أحمد لـ صندوق تحيا مصر

منذ سنوات قليلة أعلنت الفنانة القديرة سميرة أحمد عن تبرعها بملابسها القديمة لصالح صندوق تحيا مصر، وهي ملابس قامت بارتدائها في أفلامها القديمه التي نالت إعجاب جمهورها، وقررت التبرع بفلوس الملابس بعد البيع لصندوق تحيا مصر.

مزاد ملابس سميرة أحمد

وكشفت سميرة أحمد عن كواليس المزاد ومن أين جاءت لها فكرة المزاد، مؤكدة أنها عايزة تعمل حاجه لمصر وطول الوقت يتردد تحيا مصر، وقالت أثناء وجودها مع صاحبة السعادة : عملت مزاد وفكرت إني عايز أعمل حاجة لصندوق تحيا مصر وطول الوقت بيتقال تحيا مصر.



مزاد ملابس شريهان

تكاتف العالم جميعا بعد حدوث انفجار مرفأ بيروت في عام 2020، وحدثت خسائر مدمرة للبلاد في ذلك الوقت،وبسبب هذا الحادث الأليم قررت الفنانة شريهان بعمل مزاد لفساتينها التي ظهرت بها في فوازير شريهان والتبرع بالعائد لصالح أهالي بيروت ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا بعد هذا الحدث الجليل.

مزاد ملابس شريهان

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