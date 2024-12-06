شريهان من رقصة أمام أم كلثوم إلى ملكة الفوازير وأيقونة الاستعراض

تحتفل الفنانة شريهان، اليوم 6 ديسمبر، بعيد ميلادها التي تعتبر نموذجاً للجمال، الرشاقة، وخفة الدم، ونجحت في أن تكون فتاة أحلام الكثيرين وأيقونة حية للأنوثة.

وتظل شريهان واحدة من أبرز الفنانات في تاريخ الفن المصري، وعيد ميلادها هذا العام هو تذكير بكل ما قدمته من إبداع وتأثير في الحياة الفنية والإنسانية.

يرصد موقع الموجز أبرز محطات شريهان هلال السطور التالية.

أبرز محطات شريهان

شريهان

طفولة شريهان

نشأت شريهان في عائلة فنية مرموقة، حيث كانت الشقيقة الصغرى لعازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، الذي كان يأخذها معه في الحفلات الفنية منذ طفولتها، كان حضورها في تلك الحفلات لافتاً للجميع، حيث كانت تبهرهم بموهبتها الفطرية في الرقص والغناء.

وتنتمي شريهان إلى عائلة ذات سمعة مرموقة؛ والدها هو المحامي أحمد عبد الفتاح الشلقاني، أحد أشهر دكاترة القانون، ووالدتها هي عواطف محمود هاشم، سيدة أعمال وعارضة أزياء سابقة.

شريهان من الطفولة إلى النجومية

وتعود أولى ذكريات شريهان الفنية إلى طفولتها، حيث التقت لأول مرة بالسيدة أم كلثوم في حفل زفاف أخيها، كانت في الخامسة من عمرها حين صعدت فوق الطاولة التي كانت تجلس عليها أم كلثوم لترقص على أنغام الموسيقى، وهو ما جعلها تحظى بإعجاب الجميع، من بينهم عبد الحليم حافظ.

شريهان أمام أم كلثوم

رحلة شريهان مع الفوازير المسرح والسينما

تربعت شريهان على عرش الفوازير الرمضانية في مصر بجانب الفنانة نيللي، حيث أصبحت رمزاً للشباب الذين كانوا يستلهمون منها.

ولم تقتصر شريهان على تقديم الفوازير فقط، بل تألقت في المسرح والسينما، بدأت حياتها الفنية من خلال مسرحية "سك على بناتك" و"علشان خاطر عيونك" و"شارع محمد علي"، ثم قدمت العديد من الأدوار السينمائية البارزة مثل "الطوق والأسورة"، "المرأة والقانون"، و"خلي بالك من عقلك" و"الخبز المر" و"عرق البلح"، إضافة إلى أعمال الفوازير التي كانت تجمع بين الاستعراض والفن، مثل "ألف ليلي وليلة" و"حول العالم".

شريهان

زيجات شريهان

وتزوجت شريهان في بداية حياتها من رجل الأعمال السعودي علال الفاسي، ولكن انتهت العلاقة بالانفصال ثم تزوجت من رجل الأعمال الأردني علاء خواجة، وأنجبت منه ابنتيها لؤلؤة وتاليا، ورغم التحديات التي واجهتها، لا يزال حب جمهورها الكبير مستمراً على مر السنين.

مراحل صعبة في حياة شريهان

وعلى الرغم من إصابتها في حادث سير عام 1989، الذي جعلها تتوقف عن التمثيل لفترة، عادت شريهان بقوة إلى الساحة الفنية في 1996 من خلال أفلام "الطوق والأسورة" و"كريستال".

كما تعرضت شريهان لمرض نادر في 2002 وهو سرطان الغدد اللعابية، إلا أنها رفضت الاستسلام وعادت لمواصلة مسيرتها في الفن بعد سنوات من العلاج.

عودة شريهان في 2020

في رمضان 2020، عادت شريهان للظهور في إعلان تليفزيوني بعد غياب طويل، لتبهر جمهورها من جديد.

وفي 2021، قدمت مسرحية "كوكو شانيل" التي لاقت إعجاباً كبيراً.

ومع كل خطوة تعود فيها، تُثبت شريهان قوتها وقدرتها على التغلب على أصعب الظروف.

شريهان

مواقف إنسانية ورسائل تضامنية

ودائماً ما كانت شريهان قريبة من جمهورها، حيث تتواصل معهم عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي ، في عيد ميلادها العام الماضي، رفضت الاحتفال تضامناً مع ما يحدث في قطاع غزة، وكتبت منشوراً مؤثراً عبر حسابها على "إكس"، تُعرب فيه عن مشاعرها تجاه الأحداث العالمية.

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