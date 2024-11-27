في ذكرى ميلاد شيرين سيف النصر.. اللحظات الأخيرة في حياتها

شيرين سيف النصر هي واحدة من أبرز الفنانات في مصر والعالم العربي، بدأت مسيرتها الفنية في الثمانينات وحققت شهرة واسعة بفضل موهبتها .

لمحات من حياة شيرين سيف النصر

ويرصد موقع “ الموجز”، أبرز المعلومات والمحطات في حياة الفنانة شيرين سيف النصر، هي شيرين إلهام سيف النصر، حيث وُلدت في الأردن يوم 27 نوفمبر عام 1967، وهي ابنة لأب مصري وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية، جدتها لوالدتها حنان طوقان، كانت والدة الملكة علياء طوقان زوجة ملك الأردن الراحل الملك حسين، درست الحقوق وأقامت لفترة طويلة في فرنسا، قبل أن تستقر في مصر، حيث التقت بالفنان يوسف فرنسيس، الذي اكتشف موهبتها الفنية، وكان أول ظهور لها من خلال مسلسل "ألف ليلة وليلة" الذي تم عرضه عام 1986.

شيرين سيف النصر

بدايات شيرين سيف النصر الفنية



شيرين سيف النصر شاركت في العديد من الأعمال التي رسخت اسمها في الوسط الفني، بدأت بدور صغير في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، ثم شاركت في مسرحية "خد بالك من عيالك" وفيلم "الأستاذ"، قدمت العديد من الأفلام والمسلسلات، منها "أحلامنا الحلوة"، "البحث عن طريق آخر"، و"سفينة الحب والعذاب".

كان لها بصمة واضحة في الدراما من خلال مسلسلات مثل "العرضحالجي" و"المال والبنون 2"، في السينما، تألقت في "سواق الهانم" مع أحمد زكي و"النوم في العسل" مع عادل إمام، كما كانت بطلة مسرحية "بودي جارد" وشاركت في فوازير "إحنا فين" مع سماح أنور وحسن كامي.

آخر أعمال شيرين سيف النصر، السينمائية كان فيلم "أمير الظلام"، أما على صعيد الدراما، فقدمت مسلسل "أصعب قرار" مع أحمد بدير وجميل راتب.

شيرين سيف النصر

رغبة شيرين سيف النصر في العودة عبر "الاختيار"

كانت شيرين سيف النصر ترغب بشدة في العودة إلى التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل "الاختيار"، وصرحت بذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" قائلة:"كان نفسي أدخل مسلسل الاختيار أعمل دور ولو مشهد واحد بس، تابعت الـ3 أجزاء، وكلهم أحلى من بعض، ومسلسل زي ده كان يرجعني من الاعتزال بدون تفكير".

شيرين سيف

خلاف شيرين سي النصر مع عادل إمام بسبب "بودي جارد"

شيرين سيف النصر أعربت عن استيائها من الزعيم عادل إمام بعدما تم تصوير مسرحية "بودي جارد" بدونها، رغم مشاركتها فيها لمدة تسع سنوات، وتم تصويرها بعدما اعتذرت عن الاستمرار فيها، تم تصوير المسرحية مع الفنانة رغدة، وهو ما أثار شعورها بالضيق، لأن الزعيم أخبرها وقتها أنه لن يصورها الإ بعد مرور خمس سنوات نتيجة نجاحها.

حياة شيري سي النصر الشخصية وزيجاتها

شيرين سيف النصر، تزوجت ثلاث مرات خلال حياتها، لكنها لم تُرزق بأطفال، الزواج الأول كان عام 1996 من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، والذي أعقبه اعتزالها لفترة طويلة، أما الزواج الثاني كان من الفنان مدحت صالح، لكن هذا الزواج استمر أربعة أشهر فقط، لكن انتشرت وقتها أخبارًا أكدت أن الفنانة فيفي عبده كانت السبب في طلاقهما، بسبب شيكات قد مضى عليها، ولم يلتزم بدفعها، وسبب له مشاكل كثيرة أدت لطلاقهما، أما الزواج الأخير فكان من رائف الفقي، جراح التجميل في الإسكندرية، ولكنه انتهى أيضًا بالانفصال، كشفت شيرين عن علاقة حب جمعتها بالفنان أحمد زكي بعد تعاونهما في فيلم "سواق الهانم"، لكنها أشارت إلى رفض عائلتها لهذه العلاقة.

شيرين سيف

موقف مؤثر مع صلاح ذو الفقار

شهدت كواليس مسلسل "غاضبون وغاضبات" حادثة أثرت في الفنان الكبير صلاح ذو الفقار، تأخر شيرين سيف النصر، المتكرر عن التصوير تسبب في بكاء ذو الفقار، وهو ما أثار استياء الحضور، ومنهم الفنانة عايدة عبد العزيز، حيث قالت عايدة في تصريحات تلفزيونية لها:" شيرين كانت بتتأخر كتير، وفي يوم فضلنا كلنا منتظرينها، لدرجة بدأت أشوف الدموع في عيون صلاح ذو الفقار، فكرة إنك تحترق وتحترم عملك، وفي المقابل حد تاني لأ، كان شيء مؤذي".

أسباب اعتزال شيرين سيف النصر الفن

تحدثت شيرين سيف النصر عن تأثير وفاة والدتها عليها، مشيرة إلى أن هذا الحدث كان سببًا رئيسيًا في ابتعادها عن التمثيل، معلقة في تصريحات سابقة لها:"تعبت أوي أوي بعد لما ماما اتوفت، بعدت، كانت كل حاجة في حياتي الله يرحمها، هي اللي كانت بتقف جنبي، وتقرأ لي الأفلام والمسلسلات، وتكلم الصحافة، كانت شايلاني شيل، ولقيت مع الوقت الورق مش أحسن حاجة، فاخترت أكتفي باللي عملته كفاية".

اللحظات الأخيرة في حياة شيرين سيف النصر

رحلت شيرين سيف النصر عن عالمنا بعد تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر 57 عامًا، وأعلن شقيقها شريف سيف النصر خبر وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد كانت وصيتها بأن يتم دفنها في صمت من دون عزاء، وهذا تم بالفعل.

وكشف مدير أعمالها عن اللحظات الأخيرة لها في تصريحات تلفزيونية له، بأنها كانت مريضة ضغط واطي، لكنها كانت متعايشة معه، لكنها فجأة أحست بهبوط وصداع في رأسها، وفور ذهابهم إلى المستشفى توفت.

اقرأ أيضاً

بعد رحيلها.. سر غضب شيرين سيف النصر من عادل إمام وسبب رغبتها في المشاركة بمسلسل الاختيار

أوصت بدفنها في صمت.. سر إقامة عزاء الراحلة شيرين سيف النصر

