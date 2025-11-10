اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن انتخابات مجلس النواب 2025

بدء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

انطلقت صباح اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 أولى مراحل انتخابات مجلس النواب 2025، في أجواء ديمقراطية تشهدها 14 محافظة مصرية، وسط إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشاركة ملايين الناخبين الذين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد، ويرصد الموجز التفاصيل.

تُعد هذه الانتخابات البرلمانية استحقاقًا دستوريًا مهمًا في مسار الدولة المصرية، حيث تجري على مدار يومي الإثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وسط استعدادات مكثفة من مختلف أجهزة الدولة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة.

المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى

تشمل المرحلة الأولى 14 محافظة موزعة بين الصعيد والوجه البحري والساحل، وهي:

الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

ويبلغ إجمالي الدوائر الانتخابية 70 دائرة، يتنافس فيها 1281 مرشحًا بنظامي الفردي والقوائم، داخل 5606 لجنة انتخابية تم تجهيزها بالكامل.

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

ارتفعت عمليات البحث عبر الإنترنت خلال الساعات الماضية حول كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ومكان التصويت، خاصة مع بدء المرحلة الأولى من الانتخابات.

وللتيسير على المواطنين، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات (NEA) عن خدمة مجانية تتيح لكل ناخب معرفة مقر لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وعنوانها، عبر 3 وسائل رسمية معتمدة:

أولًا: الاستعلام عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات

يمكنك معرفة لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة:

الدخول على الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط المخصص للاستعلام. الضغط على أيقونة «استعلم عن موقفك الانتخابي». إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا. الضغط على «استعلام» لتظهر كافة التفاصيل فورًا، وتشمل اسم اللجنة، عنوان المقر، رقم اللجنة الفرعية، وموقف القيد.

🔗 رابط مباشر للاستعلام عن اللجنة الانتخابية: من هنــا

ثانيًا: عبر تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات

تتيح الهيئة تطبيقًا رسميًا يمكن تحميله من متجر Google Play أو App Store، ويعمل كالتالي:

إدخال رقم الهاتف لتأكيد الهوية عبر كود التحقق.

كتابة الرقم القومي ثم الضغط على «تحقق».

تظهر لك جميع تفاصيل اللجنة: المقر، رقم اللجنة الفرعية، وتاريخ التصويت.

ثالثًا: الاستعلام عن لجنتك برسالة نصية (SMS)

يمكنك إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن فقط الرقم القومي إلى الرقم 5151، لتصلك فورًا كافة تفاصيل لجنتك الانتخابية مجانًا دون أي رسوم.

تسهيلات وضمانات انتخابية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الخدمات الإلكترونية تأتي ضمن خطة شاملة لتسهيل مشاركة المواطنين وتعزيز الوعي الانتخابي، مشيرة إلى أن الانتخابات تُجرى تحت إشراف قضائي كامل وبمراقبة من منظمات محلية ودولية لضمان الشفافية والنزاهة.

كما وجهت الهيئة الدعوة لجميع الناخبين إلى التحقق من بياناتهم قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني الهام الذي يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة الحديثة.

اقرأ أيضًا: