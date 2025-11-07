عاجل.. إجازة يومين بسبب المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

في إطار الاستعدادات الرسمية لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بدأت المديريات التعليمية في 14 محافظة اتخاذ إجراءات تسليم المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية، استعدادًا لإجراء التصويت يومي الاثنين 10 نوفمبر والثلاثاء 11 نوفمبر 2025. وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب بشكل منظم وآمن، ويرصد الموجز التفاصيل.

المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

تشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 محافظات:

الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، الإسكندرية، مطروح، وكفر الشيخ.

وتتسلم المديريات التعليمية المدارس المرشحة لتكون مقار تصويت تمهيدًا لتحويلها إلى لجان انتخابية قبل موعد انتخابات مجلس النواب بأيام، لضمان توفير كل الخدمات اللوجستية.

الإجازة للمدارس المستخدمة كلجان انتخابية فقط

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الإجازة ستكون مقتصرة على المدارس التي ستُستخدم كمقار انتخابية فقط خلال انتخابات مجلس النواب، بينما تستمر الدراسة بشكل طبيعي في جميع المدارس الأخرى داخل المحافظات نفسها دون أي تعطيل أو تغيير في جدول الحضور أو الامتحانات الشهرية

وبذلك، لا تشمل الإجازة كل مدارس المحافظات، وإنما فقط المدارس الواقعة ضمن نطاق لجان تصويت انتخابات مجلس النواب.

الإجازة للطلاب فقط في انتخابات مجلس النواب

أوضحت الوزارة أن الإجازة تخص الطلاب فقط، بينما يستمر حضور المعلمين والعاملين داخل المدارس بناءً على تعليمات الإدارات التعليمية، وذلك للمشاركة في تجهيز المقار الانتخابية والإشراف الإداري على الاستعدادات الخاصة بـ انتخابات مجلس النواب 2025.

ويأتي ذلك ضمن تعليمات تنظيمية لضمان جاهزية المدارس وتجهيز اللجان قبل وصول الناخبين.

انتظار القائمة النهائية للمدارس المشاركة في انتخابات مجلس النواب

صرّحت وزارة التربية والتعليم بأنها ما زالت في انتظار القائمة النهائية التي سترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء المدارس التي تم اعتمادها كلجان انتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، على أن يتم إخطار المديريات التعليمية رسميًا خلال الأيام المقبلة للبدء في إجراءات التسليم.

وسيتم إرسال القائمة من الوزارة إلى المحافظين، لتنسيق تسليم المدارس قبل التصويت بوقت كافٍ، مع التأكد من توفر الخدمات الأساسية داخل اللجان، وتوفير مقاعد وتجهيزات للناخبين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لخطة الدولة لإنجاح انتخابات مجلس النواب.

تنسيق كامل بين الوزارات لضمان نجاح انتخابات مجلس النواب

تتم عملية تسليم المدارس ضمن خطة تنسيقية بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية داخل المحافظات، لتأمين المقار وتوفير احتياجات الناخبين وضمان انسيابية حركة الدخول والخروج خلال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

وتأتي هذه الاستعدادات في ظل إجراءات أمنية ولوجستية مكثفة لتأمين العملية الانتخابية.

الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الرسمي الخاص بـ انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى على مرحلتين:

✅ المرحلة الأولى: تشمل 14 محافظة (المذكورة أعلاه)

✅ المرحلة الثانية: تشمل 13 محافظة أخرى

ويتضمن الجدول فترات الدعاية الانتخابية، موعد الصمت الانتخابي، تصويت الخارج، تصويت الداخل، إعلان النتائج، الطعون، وجولات الإعادة، وصولًا لتشكيل مجلس النواب الجديد.

يومان إجازة لطلاب المدارس المشاركة في التصويت

وبحسب الجدول الزمني، يحصل طلاب المدارس المستخدمة كلجان على إجازة يومين فقط منتصف نوفمبر خلال انتخابات مجلس النواب 2025، فيما تستمر الدراسة بصورة طبيعية في بقية المدارس بجميع المحافظات الأخرى دون أي تعطيل.

وبذلك يستعد الطلاب والمعلمون لاستقبال العملية الانتخابية داخل المدارس المخصصة، بينما تعود الدراسة بشكل طبيعي بعد انتهاء التصويت وإعادة المدارس لحالتها المعتادة.

بهذه الإجراءات، تواصل وزارة التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية دعم العملية الديمقراطية وتسهيل مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب 2025 وسط تنظيم دقيق يضمن سير العملية بدون ازدحام أو تعطيل للعملية الدراسية.

