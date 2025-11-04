لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025..رابط وخطوات الاستعلام بالرقم القومي ومواعيد التصويت

مع اقتراب انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، تتزايد عمليات البحث عن طريقة معرفة اللجنة الانتخابية ورقم الكشف ومكان التصويت، وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات توفير خدمة إلكترونية مجانية تُمكّن كل مواطن من معرفة لجنته في انتخابات مجلس النواب خلال ثوانٍ عبر الرقم القومي، في خطوة تهدف إلى تسهيل مشاركة الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، ويرصد الموجز التفاصيل.

انتهاء الدعاية الانتخابية وبدء الصمت الانتخابي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في المرحلة الأولى بعد غدٍ الخميس، إيذانًا ببدء مرحلة الصمت الانتخابي التي يحظر فيها أي دعاية، وتؤكد الهيئة ضرورة التزام المرشحين بقواعد الدعاية الخاصة بانتخابات مجلس النواب، بينما تستعد السفارات والبعثات الدبلوماسية لاستقبال المصريين بالخارج للتصويت يومي الجمعة والسبت، يعقبها تصويت الداخل الاثنين والثلاثاء داخل 5606 لجان فرعية تتبع 70 لجنة عامة.

لجان الرصد: لا مخالفات خلال دعاية انتخابات مجلس النواب

تلقت الهيئة تقارير رسمية من لجان الرصد في المحافظات حول ضوابط الدعاية الانتخابية، وأكدت التقارير عدم تسجيل أي مخالفات سواء في حجم الإنفاق أو أساليب الدعاية، كما أكدت لجان مراقبة وسائل الإعلام عدم وجود تجاوزات في التغطية التلفزيونية أو الإذاعية أو المقروءة أو الإلكترونية، وتأتي هذه الإجراءات لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

تجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل 14 محافظة تشمل: الجيزة، بني سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، وتشهد هذه المحافظات آلاف الناخبين ممن يسعون لاستخدام خدمة "اعرف لجنتك" قبل التوجه لمقار التصويت لضمان تنظيم العملية الانتخابية.

كيف تعرف «لجنتك» في انتخابات مجلس النواب 2025؟

تقدم الهيئة الوطنية للانتخابات عدة طرق رسمية لمعرفة بيانات اللجنة الانتخابية بسهولة، وتشمل:

1️⃣ الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات

الدخول إلى الرابط الرسمي

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا

ظهور اسم اللجنة – رقم الكشف – وعنوان التصويت كاملًا

هذه الطريقة هي الأسرع والأكثر استخدامًا بين الناخبين خصوصًا قبل بدء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

2️⃣ الخط الساخن

تتيح الهيئة خدمة الاستعلام الصوتي لمن لا يستطيع استخدام الإنترنت، وهي طريقة معتمدة في كل مراحل انتخابات مجلس النواب.

3️⃣ الرسائل النصية

في بعض مواسم التصويت تُفعّل خدمة الرسائل القصيرة حيث يرسل المواطن الرقم القومي عبر SMS لتصله بيانات لجنته فورًا.

أهمية معرفة لجنتك قبل التصويت في مجلس النواب

معرفة اللجنة مسبقًا تساعد في:

منع التكدس أمام المدارس ومقار التشاور

تسهيل دخول الناخب إلى لجنته مباشرة

تنظيم أكبر عملية انتخابية لمجلس النواب بعد زيادة عدد الناخبين

كما يحق لكل مواطن أتم 18 عامًا ولديه بطاقة رقم قومي سارية أن يشارك في انتخابات مجلس النواب بشرط وجود اسمه بقاعدة بيانات الناخبين.

إذا لم تظهر بيانات لجنتك.. ماذا تفعل؟

في حال عدم ظهور النتيجة بعد إدخال الرقم القومي:

تأكد من كتابة الرقم بشكل صحيح

قد يكون الاسم غير مدرج في قاعدة الناخبين

قد توجد مشكلة في بيانات البطاقة أو السجل المدني

وفي هذه الحالة يجب مراجعة أقرب سجل مدني أو التواصل مع الهيئة الوطنية مباشرة لتحديث البيانات قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب.

رابط رسمي للاستعلام عن لجنتك

رابط اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025:

https://www.elections.eg

خطوة لا تستغرق دقيقة واحدة وتضمن مشاركة سهلة ومنظمة.

الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025

تصويت الخارج: الجمعة والسبت

تصويت الداخل: الاثنين والثلاثاء

إعلان النتيجة الرسمية: 18 نوفمبر

جولة الإعادة في الخارج: 1-2 ديسمبر

الإعادة في الداخل: 3-4 ديسمبر

النتيجة النهائية: 11 ديسمبر

مع اقتراب الاقتراع، تدعو الهيئة الوطنية كل المواطنين إلى استخدام خدمة «اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025» عبر الرقم القومي والاستعداد لممارسة حقهم الدستوري.

