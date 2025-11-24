انتظام التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

هدوء في اللجان وتواجد منظمات المجتمع المدني في انتخابات مجلس النواب

شهدت لجان الاقتراع في محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 حالة من الهدوء والتنظيم منذ بدء التصويت صباح الاثنين، واستقبلت اللجان الناخبين تحت إشراف القضائية الكاملة، وسط حضور ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام التي تابعت سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

وبحسب ما عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، فإن أعمال التصويت تواصلت بشكل منتظم في جميع المقررات الانتخابية، حيث حرص المواطنون على التوافد للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق البرلماني الذي يمتد ليومين. وبدت الأجواء في العديد من اللجان مستقرة، فيما اتسمت الساعات الأولى بإقبال تدريجي مع التزام الناخبين بإجراءات دخول اللجان وتسجيل حضورهم.

13 محافظة في المرحلة الثانية

وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة، من بينها: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء. وشهدت هذه المحافظات استعدادات مكثفة خلال الأيام الماضية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

الهيئة الوطنية: لا مخالفات دعائية في محيط اللجان

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، أن الساعات الأولى من التصويت مرت دون تسجيل أي شكاوى تتعلق بمخالفات داخل اللجان أو في محيطها، وأشار إلى عدم رصد أي مظاهر دعاية انتخابية غير قانونية بالقرب من المراكز الانتخابية، لافتًا إلى أن غرفة عمليات الهيئة جاهزة للتعامل مع أي بلاغات طارئة قد ترد من الناخبين أو مندوبي المرشحين.

وأضاف بنداري أن منظومة المتابعة تعمل على مدار الساعة، وأن الهيئة لم تتلقَ حتى الآن أي ملاحظات من شأنها التأثير على سير العملية أو تهدد نزاهتها، مؤكدًا أن جميع اللجان التزمت بمواعيد فتح الأبواب في التاسعة صباحًا.

إقبال لافت للنساء وكبار السن

ومن محيط الهيئة الوطنية للانتخابات، نقل مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» كريم عماد مشاهد من اليوم الأول، مؤكدًا أن الإقبال في الدقائق الأولى كان لافتًا، خاصة من النساء وكبار السن الذين حرصوا على التواجد مبكرًا، وأشار إلى أن القاهرة، التي تضم 19 دائرة انتخابية، كانت مستعدة لهذا اليوم عبر تجهيز 343 مقرًا انتخابيًا يضم 724 لجنة فرعية مزودة بكل الاحتياجات اللوجستية.

وأوضح المراسل أن الجهات المعنية عملت خلال الأيام الماضية على رفع كفاءة المقار الانتخابية وتسهيل الحركة داخلها، من خلال توفير مسارات واضحة للدخول والخروج، وتنسيق نقاط الفحص الأمني، بما يضمن انسيابية مرور الناخبين داخل اللجان.

تيسيرات داخل اللجان لضمان مشاركة أوسع

وأبرز التقرير أن الدولة وفرت بيئة ملائمة لتسهيل مشاركة الناخبين، من خلال تجهيز أماكن انتظار مظللة، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى انتشار عناصر الأمن لتوجيه المواطنين والحفاظ على انتظام الحركة.

كما حرصت لجان المتابعة على رصد مؤشرات المشاركة خلال الساعات الأولى، والتي جاءت متوسطة في معظم المحافظات، مع توقعات بزيادة الإقبال خلال فترات المساء مع خروج الموظفين من أعمالهم.

