غرامة 500 جنيه لتخلف الناخبين عن التصويت..تفاصيل عقوبات قانون مباشرة الحقوق السياسية

الانتخابات البرلمانية.. عقوبات صارمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية

أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، في نسخته الحالية، مجموعة من العقوبات التي تهدف إلى حماية سير الانتخابات والاستفتاءات، وضمان التزام الناخبين والعاملين في اللجان بالقواعد المنظمة للعملية الديمقراطية، ويحدد القانون عقوبات تبدأ من الغرامات البسيطة وتصل إلى السجن المشدد والمؤبد في بعض الحالات.

غرامة التخلف عن التصويت

نصت المادة 56 على غرامة لا تتجاوز 500 جنيه لكل ناخب مقيد بقاعدة البيانات ويتخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر.

عقوبات الاعتداء أو تهديد العاملين باللجان

استخدام القوة أو العنف

الحبس حتى 5 سنوات لمن يعتدي على أي من العاملين المنصوص عليهم بالمادة 71 بهدف منعهم من أداء مهامهم.

تتحول العقوبة إلى السجن إذا بلغ الجاني مقصده.

تصل إلى السجن المشدد إذا نتج عن الاعتداء عاهة مستديمة، وإلى المؤبد إذا أدى الاعتداء للوفاة.

التهديد والتخويف

الحبس حتى سنتين عند تهديد موظف لجنة بهدف منعه من أداء عمله.

في حال نجاح التهديد وتأثيره على العمل تصبح العقوبة السجن.

الإهانة أثناء أداء العمل

الحبس حتى سنتين وغرامة بين 2000 و5000 جنيه لكل من يهين أحد العاملين المشار إليهم بالمادة 71.

جرائم ترويع الناخبين والتأثير على سير الانتخابات

الحبس لا يقل عن سنتين لمن يستخدم أي وسيلة ترهيب للتأثير على العملية الانتخابية.

ترتفع العقوبة إلى 3–5 سنوات عند تحقيق المقصد.

تخريب المنشآت أو بيانات الناخبين

السجن 3 سنوات على الأقل وغرامة بين 5000 و30 ألف جنيه لمن يتعمد إتلاف مبانٍ أو تجهيزات انتخابية.

الحبس لا يقل عن سنتين لمن يختلس أو يتلف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات التصويت بقصد تغيير النتائج.

جرائم التلاعب ببيانات الناخبين

الحبس لمن يتعمد قيد اسمه أو اسم غيره بقاعدة الناخبين أو حذف بيانات بشكل مخالف للقانون.

جرائم الرشوة والتأثير على إرادة الناخبين

الحبس سنة على الأقل وغرامة بين 1000 و5000 جنيه في الحالات التالية: منع شخص بالقوة أو التهديد من الإدلاء بصوته. تقديم أو طلب رشوة للتصويت بطريقة معينة. طباعة أو تداول أوراق التصويت دون تصريح رسمي.

وغرامة بين في الحالات التالية:

نشر الأخبار الكاذبة وتضليل الناخبين

غرامة بين 20 ألف و200 ألف جنيه لمن ينشر أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو المرشحين بهدف التأثير على النتائج.

تضاعف الغرامة إذا نُشرت الأخبار في توقيت لا يسمح للناخبين بالتأكد من صحتها.

يعاقب المترشح المستفيد بالعقوبة ذاتها، ويُحرم من الترشح 5 سنوات.

مخالفات التصويت نفسها

الحبس من شهر وغرامة بين 500 و1000 جنيه لمن: يدلي بصوته وهو غير مؤهل. ينتحل شخصية غيره أثناء التصويت. يصوت أكثر من مرة في الاستحقاق الواحد.

لمن:

خطف أو إتلاف صناديق الاقتراع

السجن عقوبة كل من يخطف صندوق التصويت أو يعبث بمحتوياته.

مخالفات الدعاية والتمويل الانتخابي

غرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه في الحالات التالية: مخالفة مواعيد أو ضوابط الدعاية الانتخابية. تجاوز سقف التبرعات المحدد قانونًا. الإنفاق خارج الحساب البنكي المعتمد. القيام بدعاية محظورة بنص المادة 34.

يجوز للمحكمة عزل المخالف من وظيفته لمدة 5 سنوات إذا أثّر فعله على نتيجة الانتخابات.

مخالفات جسيمة بالتمويل الانتخابي

السجن وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه لأي خرق للمادة 35، مع مصادرة الأموال محل الجريمة.

عقوبات الشروع في الجرائم