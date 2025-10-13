siteName
التعليم تعلن تفاصيل صرف حافز التدريس 1000 جنيه لجميع المعلمين بدءًا من نوفمبر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تحديد الفئات المستحقة لصرف حافز التدريس الجديد بقيمة 1000 جنيه شهريًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بالعملية التعليمية، ويستعرض الموجز التفاصيل. 

بدء الصرف من نوفمبر لجميع العاملين المشاركين في العملية التعليمية


أكدت الوزارة أن صرف حافز التدريس سيبدأ من شهر نوفمبر المقبل، ويشمل جميع العاملين الذين يمارسون أعمال التدريس أو يشاركون فعليًا في العملية التعليمية داخل المدارس، سواء في مراحل التعليم العام أو الفني، بهدف تحفيزهم على رفع جودة التعليم وتطوير الأداء داخل الفصول.

 

الفئات المستحقة لصرف حافز التدريس 2025


حددت وزارة التربية والتعليم الفئات التي يحق لها الاستفادة من الحافز الشهري على النحو التالي:

  • المعلمون والمعلمات في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
  • معلمو التعليم الفني في جميع التخصصات الزراعية والصناعية والتجارية.
  • الأخصائيون التربويون والاجتماعيون والنفسيون والتكنولوجيون العاملون داخل المدارس.
  • الموجهون والمشرفون التربويون المشاركون في تطوير الأداء التعليمي ومتابعة جودة التدريس.
  • المعلمون المساعدون والمتعاقدون الدائمون المثبتون على الموازنة العامة للدولة.

 

مساواة معلمي الأزهر بنظرائهم في التربية والتعليم


وأوضحت الوزارة أن حافز التدريس سيُصرف أيضًا لمعلمين الأزهر الشريف بنفس القيمة المالية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لضمان تحقيق المساواة الكاملة بين جميع العاملين في قطاع التعليم الحكومي بمختلف فروعه.

 

خطوة جديدة نحو دعم المعلم وتطوير التعليم


يأتي تطبيق حافز التدريس 2025 ضمن سياسة الدولة لدعم المعلمين وتحسين بيئة العمل داخل المدارس، باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء الإنسان المصري، وتحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في رفع الروح المعنوية للعاملين بالتدريس، وتشجيعهم على تقديم أداء أكثر تميزًا ينعكس إيجابًا على مستوى الطلاب والمنظومة التعليمية بأكملها.

 

