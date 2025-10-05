بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. الإحصاء يرصد مفاجآت حول خريطة التعليم في مصر 2025

خريطة التعليم في مصر.. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يحتفل به العالم سنويًا في الخامس من أكتوبر، وهو اليوم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) منذ عام 1994، تخليدًا لذكرى التوصية المشتركة مع منظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المعلمين، تقديرًا لدورهم الحيوي في بناء المجتمعات وتنمية الإنسان.

ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "تقدير أصوات المعلمين نحو عقد اجتماعي جديد للتعليم"، تأكيدًا على أهمية تمكين المعلم وتطوير منظومة التعليم محليًا وعالميًا.

مؤشرات التعليم العالمية

وبحسب بيان جهاز الإحصاء لـ الموجز، كشف تقرير صادر عن منظمة اليونسكو أن إجمالي عدد المعلمين على مستوى العالم بلغ نحو 80.6 مليون معلم، توزعوا على مختلف المراحل التعليمية من ما قبل الابتدائي حتى الثانوي، مما يعكس التحدي العالمي في سد العجز وتحسين جودة التعليم في ظل زيادة أعداد المتعلمين.

الوضع التعليمي في مصر لعام 2024/2025

أوضح الجهاز أن عدد المعلمين في التعليم قبل الجامعي، سواء العام أو الفني أو الأزهري، بلغ 1.034 مليون معلم يقومون بالتدريس لما يقرب من 28.9 مليون تلميذ خلال العام الدراسي 2024/2025، مقابل 1.055 مليون معلم في العام السابق، وهو ما يشير إلى انخفاض طفيف مع استقرار أعداد التلاميذ.

وفي تفاصيل التقسيم، يعمل نحو 798 ألف معلم في التعليم العام يخدمون أكثر من 23 مليون تلميذ، بينما يبلغ عدد معلمي التعليم الفني قرابة 111 ألفًا يشرفون على ما يزيد عن مليوني طالب، ويضم التعليم الأزهري نحو 124 ألف معلم يخدمون أكثر من ثلاثة ملايين تلميذ.

التعليم ما قبل الابتدائي

أشار البيان إلى أن التعليم قبل الابتدائي يضم نحو 71 ألف معلم يخدمون ما يقارب مليون ونصف المليون طفل، بمتوسط 19 تلميذًا لكل معلم في التعليم العام، بينما يصل المتوسط في التعليم الأزهري إلى 58 تلميذًا لكل معلم. وسجلت محافظة قنا أعلى معدل من حيث الكثافة بواقع 29 تلميذًا لكل معلم، في حين جاءت محافظة الوادي الجديد الأدنى بمعدل ثمانية تلاميذ فقط.

المرحلة الإبتدائية

التعليم الابتدائي

بلغ عدد المعلمين في المرحلة الابتدائية أكثر من 468 ألف معلم يشرفون على نحو 15 مليون تلميذ، بمتوسط 33 تلميذًا لكل معلم في التعليم العام و29 تلميذًا في التعليم الأزهري. وسجلت محافظة الجيزة أعلى كثافة بعدد 43 تلميذًا لكل معلم، بينما جاءت الوادي الجديد في المرتبة الأخيرة بمتوسط تسعة تلاميذ فقط.

التعليم الإعدادي

يعمل في المرحلة الإعدادية حوالي 253 ألف معلم يقومون بالتدريس لنحو 7.1 مليون تلميذ، بمتوسط 30 تلميذًا لكل معلم في التعليم العام و19 في التعليم الأزهري. واحتلت الجيزة مجددًا المركز الأعلى في الكثافة بواقع 39 تلميذًا لكل معلم، بينما جاءت الوادي الجديد في المرتبة الأدنى بثمانية تلاميذ فقط.

التعليم الثانوي

أوضح الجهاز أن التعليم الثانوي يضم أكثر من 114 ألف معلم يخدمون حوالي 2.9 مليون تلميذ، بمتوسط 28 تلميذًا لكل معلم في التعليم العام و18 في التعليم الأزهري. وبلغت الكثافة الأعلى في الجيزة بواقع 40 تلميذًا لكل معلم، بينما جاءت الوادي الجديد الأدنى بمعدل ستة تلاميذ فقط.

أما التعليم الثانوي الفني فيضم قرابة 111 ألف معلم يشرفون على أكثر من مليوني تلميذ، بمتوسط 19 تلميذًا لكل معلم، مع تسجيل الجيزة أعلى المعدلات بواقع 46 تلميذًا لكل معلم، وشمال سيناء الأقل بمتوسط ستة تلاميذ.

التعليم المجتمعي والتربية الخاصة

في مدارس التعليم المجتمعي يعمل نحو 6.6 آلاف معلم يشرفون على ما يزيد عن 125 ألف تلميذ بمتوسط 19 تلميذًا لكل معلم، وسجلت مطروح أعلى معدل بـ96 تلميذًا مقابل اثنين فقط في جنوب سيناء. كما بلغ عدد المعلمين في مدارس التربية الخاصة نحو 9 آلاف معلم يخدمون حوالي 49 ألف تلميذ، بمتوسط ستة تلاميذ لكل معلم، وسجلت الغربية المعدل الأعلى بسبعة تلاميذ، والوادي الجديد الأدنى باثنين فقط.