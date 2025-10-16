التعليم تعلن تفاصيل درجات أعمال السنة 2026 وربطها بالحضور والمشاركة الفعلية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف، تعليمات جديدة وحاسمة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، بشأن تطبيق نظام درجات أعمال السنة للعام الدراسي 2026، وربطها بشكل مباشر بنسبة الحضور والمشاركة الفعلية للطلاب داخل الفصول، لضمان عدالة التقييم وجودة العملية التعليمية، ويرصد الموجز التفاصيل.

تقييمات أسبوعية لضمان دقة الأداء

أكد الوزير على ضرورة تنفيذ تقييمات دقيقة للطلاب على مدار خمسة أيام أسبوعيًا، تكون معبرة عن المستوى الحقيقي للطلاب في مختلف المواد الدراسية، وشدد على أن التقييمات يجب أن تُعكس الأداء الواقعي وليس الشكلي، بما يحافظ على مصلحة الطلاب ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم وتطبيق العدالة في التقييم، مع التركيز على التحصيل الفعلي للطلاب بدلاً من الاعتماد الكامل على الامتحانات النهائية فقط.

درجات أعمال السنة للمرحلة الابتدائية

حددت الوزارة نظام توزيع الدرجات لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية على النحو التالي:

الصفان الأول والثاني الابتدائي

20 درجة لكراسة الحصة

20 درجة لكراسة الواجب

20 درجة للتقييم الأسبوعي

20 درجة لكراسة النشاط

10 درجات للمهام الشفهية

5 درجات للمهام المهارية

5 درجات للحضور والمواظبة

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

5 درجات لتقييم الشهر الأول

5 درجات لتقييم الشهر الثاني

5 درجات لكراسة الواجب

5 درجات لكراسة النشاط

5 درجات للتقييم الأسبوعي

10 درجات للمهام الأدائية

5 درجات للمواظبة والسلوك

ويخصص 60 درجة لامتحان الفصل الدراسي، ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة.

درجات أعمال السنة في المرحلة الإعدادية

بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، جاء توزيع الدرجات كالتالي:

امتحان الفصل الدراسي الواحد: 30%

اختبار شهري أول: 15%

اختبار شهري ثانٍ: 15%

السلوك والمواظبة: 10%

كراسة الواجب: 10%

الاختبارات الأسبوعية: 20%

وأكدت الوزارة أنه يتم احتساب الدرجة النهائية لكل مادة وفق المعادلة التالية:

متوسط درجة الطالب × النهاية الصغرى للمادة ÷ 100 = الدرجة الحاصل عليها الطالب

نظام أعمال السنة في الثانوية العامة (البكالوريا)

وفيما يخص طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (البكالوريا)، أوضحت الوزارة أن التوزيع سيكون موحدًا على النحو التالي:

15% لاختبار الشهر الأول

15% لاختبار الشهر الثاني

10% للسلوك والمواظبة

15% لكراسة الحصة والواجب

15% للتقييم الأسبوعي

30% لامتحان نهاية الفصل الدراسي الأول

30% لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني

انضباط وتطبيق صارم

وشدد وزير التعليم على أن التعامل مع ملف أعمال السنة سيتم بأقصى درجات الحسم والانضباط، مؤكدًا أن الهدف ليس العقاب، بل تحفيز الطلاب على الالتزام والمشاركة الفعالة داخل الفصول.

كما أشار إلى أن الحضور والمشاركة سيشكلان عنصرًا أساسيًا في تقييم الطالب، لضمان بناء شخصية تعليمية مسؤولة وقادرة على التفاعل الإيجابي داخل المنظومة التعليمية.

خطة تطوير التعليم 2026

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لتطوير نظام التعليم المصري وتحسين جودة التقييم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء نظام تعليمي حديث يعتمد على الفهم والتطبيق لا الحفظ فقط، ويعزز من مهارات الطالب العلمية والعملية في آن واحد.

