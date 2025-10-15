قرارات عاجلة من وزير التعليم تطبق في جميع مدارس الجمهورية

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حزمة قرارات عاجلة موجهة إلى جميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات، بهدف تعزيز الانضباط والمظهر العام للمدارس وتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، ويرصد الموجز التفاصيل.

الانضباط والنظافة في المدارس

شدد وزير التعليم على أن مصر تستحق مكانة متقدمة في مؤشرات التعليم، مؤكدًا أن مديري المديريات التعليمية مسؤولون مسؤولية مباشرة عن جودة التعليم وانضباط العملية التعليمية.

وأوضح الوزير أن الهدف هو تحقيق نموذج منضبط يعكس صورة مشرفة للدولة المصرية، مؤكدًا أن الوزارة تتابع ميدانيًا تطبيق التعليمات بدقة.

تعليمات مشددة لجميع المديريات

وجّه الوزير بضرورة الالتزام بمجموعة من التعليمات أهمها:

المتابعة الدقيقة للانضباط داخل المدارس.

الالتزام بتعليمات النظافة العامة وصيانة المباني المدرسية.

الاهتمام بـ نظافة الجدران والمقاعد والسبورات بشكل دوري.

التأكد من أن الديسكات بحالة جيدة وصالحة للاستخدام.

رفع علم مصر بمظهر لائق يعكس الانتماء الوطني.

العناية بالتشجير والمساحات الخضراء داخل المدارس.

الاستعانة بمدارس التعليم الفني في أعمال الصيانة والتجميل بالتعاون مع المحافظات.

وأكد الوزير أن كل مدير مدرسة مسؤول مسؤولية كاملة عن المظهر العام ومستوى الانضباط داخل مدرسته.

تقييم الطلاب وربط الحضور بالأداء

شدد الوزير على ضرورة أن تكون التقييمات حقيقية ومعبرة عن أداء الطلاب الفعلي، وأن تُوزع على مدار خمسة أيام أسبوعيًا، مع الالتزام بأعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة داخل الفصول.

وأكد أن التعامل مع ملف الانضباط الدراسي سيكون بأقصى درجات الحسم والجدية لضمان انتظام العملية التعليمية.

تفعيل برامج القرائية

أكد وزير التربية والتعليم على أهمية تفعيل برامج القرائية بشكل عملي داخل المدارس، مشيرًا إلى أنه غير مقبول وجود أي طالب غير قادر على القراءة أو الكتابة.

وأوضح أن الوزارة ستشارك في مسابقات دولية في مجال القرائية، مشددًا على أن مصر يجب أن تحقق مراكز متقدمة في تلك المنافسات.

غلق أبواب المدارس أثناء اليوم الدراسي

وشدّد الوزير على عدم السماح بخروج الطلاب من المدارس قبل المواعيد الرسمية لانتهاء اليوم الدراسي، مع توجيه إدارات المدارس إلى غلق الأبواب أثناء اليوم حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

كما أكد على التطبيق الصارم لـ لائحة الانضباط المدرسي في جميع المدارس، بما يضمن استقرار اليوم الدراسي وتعزيز قيم المسؤولية والانضباط لدى الطلاب والمعلمين.

تصريحات الوزير

«المدرسة المنضبطة هي عنوان التعليم الجيد، وهدفنا أن تعكس كل مدرسة صورة تليق بمكانة مصر في التعليم»،

قال وزير التربية والتعليم مؤكدًا أن الالتزام والانضباط هما أساس التطوير الحقيقي للعملية التعليمية.

