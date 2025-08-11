تنسيق المرحلة الثانية 2025.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى للقبول بالجامعات

تشير المؤشرات الأولية لنتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2025-2026، إلى احتمالية ارتفاع الحدود الدنيا للكليات بنسبة تتراوح بين 1% و4% مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة زيادة أعداد الطلاب المتقدمين وتكدسهم في بعض الفئات العلمية والأدبية، ويرصد الموجز التفاصيل.

أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية

يخوض طلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضيات) منافسة قوية على المقاعد المتاحة بكليات الطب البيطري، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، والتربية، والزراعة، والتمريض، بالإضافة إلى كليات العلوم الإنسانية والنظرية مثل الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والألسن، والآثار، والتجارة، والآداب، والحقوق، والخدمة الاجتماعية، فضلاً عن المعاهد العليا وكليات الفنون والقدرات الخاصة.

أما طلاب الشعبة الأدبية، فتتركز المنافسة على الأماكن المتبقية بأقسام الانتساب الموجه بكليات التجارة، والآداب، والحقوق، والسياحة والفنادق، ودار العلوم، والخدمة الاجتماعية، بجانب كليات القدرات الخاصة والمعاهد التي تقبل طلاب هذا المسار.

موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية

تُغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، وذلك بعد فتح باب التسجيل أمام الطلاب منذ الأربعاء 6 أغسطس 2025، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

من المقرر أن يعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال اليومين المقبلين، مع نشر الحدود الدنيا للكليات والمعاهد على موقع التنسيق الرسمي، ليتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحهم له.

الحدود الدنيا للقبول في المرحلة الثانية

طلاب النظام الحديث:

الشعبة العلمية: من 220 درجة فأكثر (68.75%)

الشعبة الأدبية: من 205 درجات فأكثر (64.06%)

طلاب النظام القديم:

الشعبة العلمية: من 280 درجة فأكثر (68.29%)

الشعبة الأدبية: من 240 درجة فأكثر (58.53%)

عدد الطلاب المقرر قبولهم

تشير إحصاءات وزارة التعليم العالي إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم ضمن المرحلة الثانية هذا العام يبلغ 287,318 طالبًا من الشعبتين العلمية والأدبية، وهو ما يفسر توقعات الخبراء بارتفاع الحد الأدنى لبعض الكليات نتيجة زيادة الإقبال.

اقرأ أيضًا:

تنسيق الجامعات 2025.. آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية



رسميًا.. الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة

